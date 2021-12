Hochzeit auf den ersten Blick

Im Clip: Manuela sucht Rat bei ihrer Zwillingsschwester

+++ Update 8.12.2021 ++++

Die Hochzeitsreise – eine Überwindung für Ralf

Das muss Liebe sein! Für Manuela wächst Ralf über sich hinaus. Er klettert Schluchten hinunter und reitet auf Pferden. Immer an seiner Seite: seine Frau. Sie spricht ihm gut zu und zeigt ihm, wie stolz sie auf ihn ist. Dann gibt es sogar einen Kuss auf den Mund für Ralf. Etwas, das ihn die ganzen Mühen schnell vergessen lässt. "Ich habe ein sehr, sehr, sehr gutes Gefühl. Ich freue mich", ordnet Michaela ihre Gefühle ein. "Jetzt kann ich wirklich sagen: 'Ich mag dich'. Ich freu mich auf das, was noch kommt."

+++ Update 2. Dezember 2021 +++

Ralf: "Das Tempo soll Manuela vorgeben!"

Bereits zwei Tage nach ihrer Eheschließung geht es für Manuela und Ralf in den gemeinsamen Urlaub. Ihr Ziel: Malta. Manuela freut sich riesig auf die Zeit und will ihren Mann am liebsten 24/7 um sich haben.

Auch Ralf ist mehr als bereit für die Hochzeitsreise. Was dort zwischen ihm und seiner Frau passiert, will er ihr überlassen. "Das Tempo soll Manuela vorgeben", sagt er. Er selbst komme gut mit Manuelas leichter Zurückhaltung klar.

Spontaneität ist gefragt

Auf Malta angekommen, sind sowohl die Dortmunderin als auch der Berliner absolut verliebt in ihr Reiseziel. Ralf bekommt vor Rührung sogar "Gänsepelle", wie er selbst sagt. Aber was sehen seine Adleraugen da? Es gibt zwei Betten in der Hochzeitssuite. "Komm ja nicht auf die Idee, dass du allein in einem Bett schläfst", mahnt er Manuela.

Diese ist damit völlig einverstanden, hat aber gerade eigentlich etwas anderes im Sinn. Die 50-Jährige springt mitsamt ihrer Kleidung in den Privatpool auf der Terrasse der Suite. Ihren Mann kann sie nicht davon überzeugen, mit ins kühle Nass zu kommen. "So spontan bin ich nicht", sagt Ralf. Führt das noch zu einem Konflikt?

+++

Hochzeit mit Tränen – und Kuss

Als Manuela bei ihrer Hochzeit zum ersten Mal auf ihr Match Ralf trifft, brechen bei der Dortmunderin alle Dämme und sie beginnt zu weinen. "Dann ist es über mich gekommen. Die Atmosphäre war so schön", erklärt sie ihren Gefühlsausbruch.

Es sind also Freudentränen, die Manuela vergießt. Und auch Ralf ist begeistert von der Auswahl der Expert:innen von "Hochzeit auf den ersten Blick". Der 57-jährige Berliner hat beim Anblick seiner schönen Manuela laut eigener Aussage sogar Stielaugen bekommen.

Die beiden sagen natürlich "Ja" zueinander. Den Schritt in die Ehe besiegeln sie mit einem liebevollen Kuss.

Wie geht es für Manuela und Ralf weiter?

Bleibt das Paar auch in den Flitterwochen und bei den Besuchen in der Heimat des jeweils anderen so harmonisch? Das könnte Manuelas und Ralfs Entscheidung im Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick" stark beeinflussen.

Ob sie zusammenbleiben oder sich trennen, verkünden sie am 22. Dezember 2021 ab 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Das könnte dich auch interessieren: