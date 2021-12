Im Clip: So sehr genießen Selina und Michael die Flitterwochen

Selina und Michael wirken glücklich

Schon kurz nach der Hochzeit glaubt der 30-jährige Michael, in Selina seine Seelenverwandte gefunden zu haben. Seine Frau empfindet das umgekehrt genauso. So gesteht die 26-Jährige ihrem Mann sogar: "Ich kann definitiv sagen, dass ich mich verguckt und verknallt habe in dich."

Beide haben nach den Flitterwochen jedoch eine große Herausforderung vor sich: Sie trennen im Alltag 300 Kilometer, da Selina in Aachen und Michael in Oldenburg lebt. Können sie ihre Gefühle trotzdem vertiefen und hat ihre Ehe Bestand? Zunächst gilt es den Alltag zu meistern. Wie wohnt der Partner bzw. die Partnerin? Können sich Selina und Michael in der Wohnung des jeweils anderen wohlfühlen? Für eine Sache hat Michael schon vorab gesorgt: Er hat seiner Frau die Hausschuhe besorgt, die sie unbedingt haben wollte. Dafür gibt es definitiv Pluspunkte.

Im Finale fällt die Entscheidung

Die 26-Jährige und ihr Angetrauter scheinen bereits ineinander verknallt zu sein. Doch ob die beiden wirklich zusammenbleiben und ihre Ehe nach dem Experiment fortführen, entscheiden sie erst im Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick".

Dort werden Selina und Michael – wie auch die anderen Paare – gefragt, ob sie die Ehe oder die Scheidung möchten. Bis das Finale am 22. Dezember 2021 ab 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn läuft, musst du dich allerdings noch etwas gedulden.

