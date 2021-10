Staffel 7:

Annika & Manuel – zusammen

2020 geben sich Annika und Manuel ein sehr zaghaftes Jawort. Von Beginn an ist die Kommunikation zwischen den beiden schwierig und die Eheleute stoßen immer wieder an ihre Grenzen. Doch Annika und Manuel geben nicht auf und kämpfen weiter um ihre Beziehung – mit Erfolg. Das Paar ist immer noch zusammen und bestreitet nun gemeinsam das alltägliche Leben.

Im Clip: Traumpaar Annika und Manuel starten gemeinsam in die Zukunft!

Martin & Ariane – getrennt

Sehr lange bleibt es um Martin und Ariane still. Im September 2021 veröffentlicht Ariane dann ein langes Videostatement auf Instagram. Sie verkündet: "Heute muss ich euch leider sagen, dass Martin und ich kein Paar mehr sind. Wir haben uns vor wenigen Wochen getrennt." "Mir ist wichtig zu sagen, dass die Entscheidung ganz allein von Martin ausging", fährt sie fort. Dennoch: "Es fließt kein böses Blut zwischen uns. In einem Jahr müssen wir uns aber in die Reihe der geschiedenen HadeB-Paare einreihen", stellt Ariane klar.

Auch, wenn Ariane nicht mehr mit ihrem Partner Martin zusammen ist, hat sie zwei neue Freundinnen dazugewonnen. So postet die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmerin immer wieder Bilder von sich mit Annika und Janina und bedankt sich dabei für die schöne gemeinsame Zeit.

Dennis & Janina – getrennt

Dennis und Janina gehören zu den "Herbstpaaren" der 7. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick". In der Sendung entscheiden sich beide noch für die Ehe, doch im Juli 2021 wendet sich Janina mit einem langen Post an ihre Follower:innen, in dem sie die Trennung der beiden bekanntgibt. Den Grund für die Trennung wollen sie nicht nennen: "Die Gründe, die dazu geführt haben, dass wir nicht weiter zusammen sein möchten, wollen wir privat halten.

Ihr sollt aber wissen, dass es eine einvernehmliche und friedliche Trennung ist. Es gibt keinen Rosenkrieg", versichert Janina.

Staffel 6:

Melissa & Philipp – zusammen

2019 sehen sich Melissa und Philipp zum ersten Mal (tief in die Augen) und beschließen dem Experiment eine Chance zu geben. Inzwischen sind die beiden stolze Eltern eines kleinen Sohnes.

Samantha & Serkan – zusammen

Staffel 6 von "Hochzeit auf den ersten Blick" führt ein weiteres Paar zusammen, das bis heute glücklich verheiratet ist: Samantha und Serkan. Auch wenn Samantha sich zunächst nicht sicher war, ob sie Serkan wirklich heiraten wollte, sind die beiden inzwischen glücklicher denn je.

Cindy & Alexander – zusammen

Auch mit Cindy und Alexander ist ein weiteres Traumpaar bei "Hochzeit auf den ersten Blick" von den Expert:innen gematcht worden. Schon seit knapp zwei Jahren sind die beiden Turteltauben glücklich verheiratet und teilen immer wieder ihre persönlichen Glücksmomente auf Instagram.

Nicole & David – getrennt

2019 geben sich auch Nicole und David das Jawort. Obgleich der Start in die Ehe für die beiden etwas holprig war, geben die beiden mit der Zeit ein starkes Team ab und sind sogar in Staffel 7 von "Hochzeit auf den ersten Blick" zu sehen. Im Mai 2020 dann der Schock: David veröffentlicht auf Instagram einen langen Beitrag, in dem er die Trennung von seiner Frau Nicole bekanntgibt. "Uns ist die Entscheidung nicht leichtgefallen, wir haben bis zum Ende gekämpft und sogar noch mal die Therapeuten der Sendung dazugeholt, um wirklich kein Mittel auszulassen (an dieser Stelle einen Dank an @drsandratherapy für die trotzdem wirklich tolle Unterstützung).

Nichtsdestotrotz haben wir erkannt, dass es für uns keine gemeinsame Zukunft mehr geben wird und wir in unserer Zukunftsplanung nicht auf einen Nenner kommen."

Die gemachten Erfahrungen bereue er aber nicht, betont David in seinem Post. Kurz darauf meldete sich auch Nicole in einem Video auf ihrem Instagram-Profil zu Wort und dankt David, dafür, dass er mit seinem Post den Anfang für sie gemacht habe.

Staffel 3:

Ramona & Stefan – zusammen

2016 lernt sich das Paar am Standesamt kennen und entscheidet sich mehrere Wochen später immer noch für die Ehe. Fünf Jahre sind inzwischen vergangen und das Paar ist immer noch glücklich verheiratet. Im Juli 2021 postet das Paar eine emotionale Botschaft auf dem gemeinsamen Account, in dem es ihre gemeinsamen Jahre Revue passieren lässt.

Staffel 2:

Vanessa & Peter – zusammen

2015 sind Vanessa und Peter bei "Hochzeit auf den ersten Blick" zwar nicht gematcht worden, doch sie finden dennoch zueinander. Hintergrund war, dass die beiden angegeben hatten, nicht umziehen zu wollen. Doch Vanessa und Peter zeigen, dass sich Kompromisse durchaus lohnen könnten. Inzwischen sind die beiden Zweifach-Eltern. Ihre erste Tochter Sanyana kommt 2018 zur Welt. Zwei Jahre später bekommt Sanyana ein kleines Brüderchen, Leon.

Staffel 1:

Bea & Tim – getrennt

Bea und Tim sind 2014 das erste Paar bei "Hochzeit auf den ersten Blick", das verheiratet wird. Fans feierten sie lange als absolutes Traumpaar, denn ihre Ehe hält viele Jahre. Doch dann verkündet Bea gegenüber "Bild": "Ja, es stimmt. Wir haben uns schon vor einem Jahr getrennt, um den Jahreswechsel 2019/2020 herum. Aber wir wollten den Schein noch etwas aufrechterhalten." Den Grund für das Beziehungsaus gibt sie ebenfalls: "Wir haben uns einfach klassisch auseinandergelebt. Aber da ist kein böses Blut. Freundschaftlich ist immer noch alles okay, aber die Gefühle sind nicht mehr da."

"Hochzeit auf den ersten Blick" siehst du ab dem 3. November um 20:15 Uhr in SAT.1. Gleich im Anschluss läuft "Hochzeit auf den ersten Blick – Die spannendsten TV-Momente" um 23:05 Uhr ebenfalls in SAT.1.

Wenn du wissen willst, wie es für einige dieser Paare weitergegangen ist, dann schaue dir gleich im Anschluss zu "Hochzeit auf den ersten Blick" die neue SAT.1-Sendung "Hochzeit auf den ersten Blick – Die spannendsten TV-Momente" an. Die Sendung läuft immer mittwochs um 23:05 Uhr in SAT.1.