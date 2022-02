Unglück in der Liebe? Wie gelingt eine gute Beziehung? In Folge 5 von "JETZT. BESSER. LEBEN." gibt Erol Sander Einblicke in seine Ehe mit Caroline Goddet. Die beiden verbinden nun schon 25 Jahre: In dieser Zeit gab es eine Trennung – und einen Neustart ihrer Beziehung.