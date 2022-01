JETZT. BESSER. LEBEN. MIT SAT.1

Faisals Kampf gegen die Kilos

In Folge 3 von "JETZT. BESSER. LEBEN" dreht sich alles um Körper, Bewegung und Fitness. Comedian Faisal Kawusi gesteht, dass auch er "sein Päckchen zu tragen" hat. Mit aktuell 150 Kilo hat der Comedian nur ein Ziel: "Mein Ziel ist es, auf das Cover der Men's Health zu kommen. Ich bin mir sicher: In eineinhalb bis zwei Jahren werde ich Deutschland schocken."

Im Clip: Faisal Kawusis harter Kampf gegen die Kilos

Dazu Augen auf, oder besser: Augen zu bei den geliebten Sünden im Supermarkt. "Essen war mein bester Freund. Essen hat mich nie traurig gemacht. Essen hat mich nie wütend gemacht. Essen hat mich nie verletzt. Somit war das für mich auch als Teenie etwas, wohin ich mich immer geflüchtet habe, weil Essen war immer gut zu mir", betont Faisal.

"Guck in den Spiegel und ihr seht euren größten Feind", sagt Faisal. Und diesem Feind stellt er sich täglich. Sein altes Gewicht von 180 Kilo hat dem 1,90 Meter großen Mann ganz schön zu schaffen gemacht. Als der Comedian afghanischer Abstammung erstmals seit langer Zeit auf eine Waage steigt, trifft ihn der Schock – ein gewichtiger Augenblick. Ihm wurde schlagartig klar: Es muss sich etwas ändern.

Motivation und Disziplin ist alles

Faisals Hauptmotivation fürs Abnehmen ist die Gesundheit: "Ich möchte lange hier sein. Ich will kreativ sein und einfach leben. Und gesund leben. Und Spaß haben am Leben. Und das kann man am besten schaffen, wenn man einen gesunden Lebensstil hat und auch einen gesunden Körper."

Nicht nur weise Worte, denn Faisal lässt auch Taten sprechen. Regelmäßiges Training im Fitnessstudio gehört zur täglichen Routine des hochmotivierten Comedians.

"Das Schwierigste ist wirklich die Disziplin zu behalten, den Willen zu behalten, die Motivation hochzuhalten. Das ist schwierig, aber nicht unmöglich. Es gibt nicht diese eine Zutat. Da gehört ganz viel dazu, aber in allererster Linie Wille und die Motivation", so Faisal.

Neue Ernährung als Wunderwaffe gegen die Pfunde

Der Sport ist aber nur eine Seite der Medaille. Faisals geheime Wunderwaffe gegen die Pfunde: seine neue Ernährung! In der Gemüse- und Obstabteilung macht der Entertainer heute immer den ersten Halt und läuft nicht wie früher einfach vorbei. Das bewusste, kalorienarme Einkaufen hat er sich selbst beigebracht. Auch neu: Faisal kocht am liebsten selbst. Der Griff zum Gemüse statt Schokoriegeln zahlt sich auch vor dem Spiegel aus. Sein Lieblingstrick in der Süßwarenabteilung: Augen zu und durch! Bloß nicht erkannt werden von den Schoko-Groupies im Regal.

Sport machen ohne Sport zu machen

Mühsames Joggen gegen ausgelassene Roller-Hula-Party? Die Gästinnen Elli, Deutschlands bekannteste HulaHoop-Reifen-Expertin, und Sandra, ein Star der Rollerblade-Szene, zeigen, wie man auch als Anfänger voll in Schwung kommt. Sport machen ohne Sport zu machen: Für "JETZT. BESSER. LEBEN" holen die Powerfrauen den Roll- und Hula-Trend nach Deutschland – Disco-Feeling inklusive. Zwei Sportmuffel-Familien testen die Trends. Dabei wird mit Fitness-Armbändern gemessen. Aber welcher Hype hat beim Kalorienverbrennen die Nase vorn? Wie sieht der Kalorien-Vergleich zum ungeliebten Joggen in gleicher Zeit aus?

Im Clip "Rollschuh vs. Hula Hoop: Was verbrennt mehr Kalorien?" bekommst du die Antwort.

Fit durch Feiern

Abfeiern und Kalorien verbrennen auf lässige Art? "Fit durch Feiern" macht's möglich. Der Tanz-Trend definiert den Begriff Party ganz neu. Neben kalorienarmen Buffet und alkoholfreien Drinks geben angesagte Tänze den ultimativen Kick in Sachen Spaß und Fettverbrennung. "JETZT. BESSER. LEBEN" zeigt ein Tanz-Workout mit Coach Josi. Gemeinsam in der Gruppe wird Drill, Dancehall und Limbo getanzt. Dabei verbrennen die Tänzer:innen über 500 Kalorien – mehr als beim Joggen.

