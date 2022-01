Besser Essen

Unsere Essensgewohnheiten haben sich im Laufe der Zeit geändert. Essen wir bewusster? Kann man besser essen und trotzdem naschen? In Folge 2 von "JETZT. BESSER. LEBEN" werden folgende Fragen gestellt: Kann zuckerfreier Kuchen gut schmecken und merken Fleischesser den Unterschied zwischen Fleisch-Burgern und vegetarischen Alternativen? Welche Ernährungsmythen stimmen und wie haben sich die Essgewohnheiten der Menschen in den letzten Jahrtausenden geändert? Außerdem spricht Schauspielerin Christine Neubauer offen wie nie über den Diäten-Wahnsinn ihrer Vergangenheit und ihre Essstörung.

Hier die Folge 2 von "JETZT. BESSER. LEBEN MIT SAT.1" ansehen

Folge verpasst? Kein Problem. Melde dich jetzt an und schaue kostenfrei deine Lieblingssendung.

Heiners Imbiss

Ob Hamburger, Schnitzel oder Fingerfood: Heiner Meierewert zaubert in seinem Imbiss für jeden Hunger ein leckeres Gericht. Die Gäste lieben sein deftiges Essen. Sein neuestes Gericht: Der Vulkan-Burger mit Fleisch, noch mehr Fleisch, etwas Käse, und für’s gute Gewissen ein Salatblatt. Doch kann seine Kundschaft auch fleischlos?

Sternekoch trifft Imbissbude

"JETZT. BESSER. LEBEN MIT SAT.1" macht in "Heiners Imbiss" in Bielefeld ein großes Experiment. Der Inhaber ist Fleischliebhaber schlechthin, stellt aber seine Kundschaft vor eine extreme Herausforderung. Dafür muss er einen Crashkurs im Veggie-Kochen absolvieren, bei Sternekoch Lars Reddemann. In der Hauptrolle: Gemüse. Den unwissenden Stammgästen werden drei typische Fleischgerichte serviert, aber ohne Fleisch: Ein Schnitzel aus Spitzkohl, ein Alpen-Burger mit Tofu, und ein "Chicken" Tikka Masala mit Naanbrot und Joghurt-Raita. Doch können die Imbissklassiker auch ohne Fleisch schmecken? Was wird die Kundschaft im großen SAT.1-Veggie-Experiment sagen?

Die Wölkchenbäckerei

Süße Leckereien haben einen Nachteil – viel Zucker! Abnehmen mit Brot und Kuchen geht nicht!? Geht doch! Güldane "Dana" Altekrüger hat dem Zucker den Kampf angesagt, 18 Kilo abgenommen und ihre zuckerfreie "Wölkchenbäckerei" eröffnet. Tausende Follower:innen lieben ihre Rezepte. Aber schmecken Gebäcke auch ohne Zucker? Im Experiment von "JETZT. BESSER. LEBEN" wird Kuchen mit und ohne Zucker von der härtesten Jury getestet: Kinder mit Lust auf Süßigkeiten. Zur Auswahl stehen Käsekuchen ohne Boden, Apfel-Nuss-Kuchen und Schokokuchen.

Wie zuckerfreies Backen ihr Leben änderte

Die Geschichte als Bäckerin und zufällige Bestseller-Autorin ist eine absolute Erfolgsstory. Die zweifache Mutter aus Hamburg wollte nach ihren beiden Schwangerschaften Gewicht verlieren und hatte mit etlichen Diäten, Ernährungsumstellungen und erzwungenem Verzicht zu kämpfen. Abnehmen und Schlemmen? In der Not wurde sie erfinderisch. Dana meldete sich in einer Abnehm-Community an, in der sie schnell jede Menge Inspiration für gesunde Rezepte bekam. So konnte sie Brote und Kuchen zubereiten, die wie aus ihrer Lieblingsbäckerei schmecken, sich jedoch nicht auf ihrer Waage bemerkbar machten. Ihre Ergebnisse stellte sie auf Social Media online und erzielte eine unglaubliche Resonanz. Die Community ermutigte Dana, ihre wachsende Rezeptsammlung in Buchform herauszubringen. Am 12.11.2018 erschien ihr Backbuch "Abnehmen mit Brot und Kuchen". Ein absoluter Erfolg, denn es landete gleich am ersten Tag auf Platz 1 der Amazon-Bestsellerliste.

Sündigen und trotzdem abnehmen – diesmal klappt’s!

Danas Buch "Diesmal klappt’s! Mein Wegweiser für eine gesunde Ernährung" aus der Reihe "Abnehmen mit Brot und Kuchen" ist eine persönliche Hilfestellung für eine gesunde Ernährung ohne Verzicht – mit 50 leichten Rezepten, vielen hilfreichen Tipps, übersichtlichen Tabellen mit gesunden Zutatenalternativen sowie einem Plan für eure eigene Ernährungsumstellung.

Das könnte dich auch interessieren: