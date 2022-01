Auf Schatzssuche

Kitsch, Antiquitäten, Spielsachen, Geschirr – in ganz Deutschland schlummern Werte. Vermeintlichen Ramsch im Wert von 1000 Euro hortet statistisch jeder deutsche Haushalt. "JETZT. BESSER. LEBEN." zeigt, wie du ganz real und aus dem Nichts zu mehr Geld kommst.

Trödelhändler Sven Hellmich und weitere Kollegen befinden sich auf Schatzssuche. Sie besuchen Haushalte in ganz Deutschland mit dem Ziel interessante Dinge zu finden, die die Leute nicht mehr brauchen. Das Geld dafür erhalten die alten Besitzer:innen direkt vor Ort. Für den 47-Jährigen ist es Leidenschaft pur alte Schätze neu zu entdecken. Am liebsten kauft er alte Sachen aus der DDR. Doch Achtung: Nicht alles, das glänzt, bringt auch viel Geld.

Auch du möchtest deinen Geldbeutel aufbessern? Durchsuche deinen Dachboden oder Keller nach besonderen Fundstücken. Du wirst staunen, wie viele alte Schätze sich schnell zu barem Geld machen lassen.

Hier Folge 4 von "JETZT. BESSER. LEBEN. MIT SAT.1" ansehen: Geld & Finanzen - Sparen leicht gemacht.

Folge verpasst? Kein Problem. Melde dich jetzt an und schaue kostenfrei deine Lieblingssendung.

Apps zum Geld sparen

Vom Supermarkt bis zur Tankstelle: "JETZT. BESSER. LEBEN." hat die ultimativen Tipps zum Geldsparen. Du wirst staunen, wie viel du aus deinem ganz normalen Alltag rausholen kannst. Dazu werden Cashback-Apps getestet, mit denen sich herausfinden lässt, in welchem Supermarkt in der Nähe sich die besten Schnäppchen schlagen lassen und den Einkauf noch billiger machen. Gibt es Knäckebrot und Cola wirklich umsonst? Und findet man mit einer Tank-App wirklich die günstigste Tankstelle?

Alle Infos im Clip "Spar-Tipps für den Alltag: Mehr Geld dank Apps?"

"Nur Spinner sind Gewinner"

Babs Steger ist die Frau, die zu mehr Geld verhelfen kann. Sie ist Deutschlands verrückteste Immobilien-Millionärin, super erfolgreich und verhilft auch einfachen Menschen zu mehr ungeahntem Vermögen. Die alleinerziehende Mutter hat sich von ganz unten zu Deutschlands erfolgreichster Immobilienmaklerin emporgearbeitet. Bei "JETZT. BESSER. LEBEN." bekommst du exklusive Einblicke.

Jeder kann erfolgreich sein

Sie wollte finanziell frei sein und reisen, wann sie will. Die Geschichte von Babs beginnt 2005, als sie allen Mut zusammennimmt und mit einem Bankkredit ihre allererste Wohnung kauft. Sie ist davon überzeugt, dass fast jede:r mit Immobilien reich werden kann, wenn man ein paar Voraussetzungen erfüllt. In ihrer Online-Akademie steht sie neuen und alten Immobilienhasen bei ihren Käufen zur Seite. Ohne Eigenkapital zum Immobilien-Millionär? Das erklärt Babs Steger in ihren Vorträgen. Besonderen Fokus legt sie auf Frauen, finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit.

Altersarmut ade?

Zwei Frauen – eine Sorge: Die Altersvorsorge. Die Expertinnen bei "JETZT. BESSER. LEBEN." verraten, wie man mit wenig Einsatz viel mehr aus seiner Rente macht und zeigen den Weg durch den Dschungel der Finanzprodukte.

Für viele ist die Rente ein Desaster. Fast ein Viertel aller deutschen Senioren leidet unter Altersarmut, Tendenz steigend. Davon sind besonders Frauen betroffen. In Folge 4 werden zwei unterschiedliche Frauen zu verschiedenen Beratungen von Altersvorsorgen bei Banken und Versicherungen geschickt. Wie sinnvoll sind die angebotenen Produkte und was für Alternativen gibt es für eine bessere Rente? Was rät die Finanzexpertin?

Sparen durch Verhandeln

Rabatte, Sale und Schlussverkäufe lassen jedes Shoppingherz höherschlagen. Überall locken die Geschäfte mit großen Angeboten und kleinen Preisen. Doch selbst ohne Sale kann man immer mit einem Schnäppchen nach Hause gehen, meint Kommunikationsexpertin Silvia Agha-Schantl. "JETZT. BESSER. LEBEN." macht den Test in der Leipziger Innenstadt: Wie viel Rabatt ist durch Nachfragen und Verhandeln eigentlich möglich? Mit einfachen Tricks und richtigem Fragen wird Sparen noch leichter. Alle Infos in Folge 4 von "JETZT. BESSER. LEBEN. MIT SAT.1".

Das könnte dich auch interessieren: