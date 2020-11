Sieben Jahre nach seinem letzten Einsatz kehrt Jonas Rohrmann alias Kriminalkommissar Robert Ritter wieder ins Team von "K11" zurück: "Ich freue mich schon sehr mit dem neuen 'K11'-Team die Ermittlungen wieder aufzunehmen!", erzählt er an seinem ersten Drehtag für die Kult-Ermittlerdoku.

Robert Ritter ermittelt wieder mit Alexandra Rietz und Michael Naseband

Robert Ritter unterstützt ab jetzt das Team rund um die beiden Kult-Kommissare Alexandra Rietz und Michael Naseband bei ihren Ermittlungen. Und die sind begeistert: "Ich kann es kaum erwarten, dass es bald wieder heißt, Robert Ritter rettet die Welt! Diesen coolen Kerl muss man einfach gerne haben. Das ganze Team freut sich auf seine Rückkehr in die K11-Familie – und so einige Mädels vor dem Bildschirm bestimmt auch!", so Alexandra Rietz. Und Michael Naseband ergänzt: "Er passt super ins Team und wird durch seine freundliche Art unsere Serie bereichern." Wann genau die neuen Folgen mit Robert Ritter ausgestrahlt werden, gibt SAT.1 rechtzeitig bekannt.

"K11 - Die neuen Fälle" immer Mo-Fr um 17:30 Uhr in SAT.1!

(In den Bundesländern Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein sowie in Rheinland-Pfalz sehen Sie Mo-Fr von 17:30-18:00 Uhr die SAT.1 Regional-Magazine. In allen anderen Verbreitungsgebieten zeigt SAT.1 "K11 - Die neuen Fälle".)