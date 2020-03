Unsere K11-Kommissare Michael Naseband und Alexandra Rietz bekommen in der Neuauflage des Kultformats "K11-Kommissare im Einsatz" Unterstützung - und dieser Jemand ist kein unbekanntes Gesicht. Neu im Team von "K11 - Die neuen Fälle" ist Influencer Philipp Stehler. Mittlerweile verfolgen rund 280.000 Follower auf Instagram die Lifestyle- und Fitnesstipps des Berliners. Aber nicht nur auf Social Media ist der 31-Jährige aktiv. Fernseh-Luft hat er ebenfalls schon geschnuppert, als er 2015 um das Herz der Bachelorette kämpfte. Drei Jahre später suchte er bei "Bachelor in Paradise" am Strand unter Palmen erneut nach der großen Liebe. Und auch mit der Schauspielerei hat Stehler in der Vergangenheit schon einige Berührungspunkte gehabt.

Philipp Stehler – Polizist mit Promi-Faktor

Jetzt kehrt Philipp, der eigentlich ausgebildeter Polizist ist, bei "K11 - Die neuen Fälle" zu seinen beruflichen Wurzeln zurück. Zusammen mit Alexandra Rietz, Michael Naseband und dem zweiten Neuzugang Daniela Stamm wird er in zahlreichen spannenden Fällen ermitteln. Alle Mitglieder des K11-Teams haben auch jenseits der Kamera jahrelange Erfahrung im Polizeidienst. Philipp Stehler ist ein Polizist mit Promi-Faktor im Kampf gegen das Verbrechen. Bereits im Januar haben die Dreharbeiten für "K11 - Die neuen Fälle" begonnen. Fans können sich also freuen, denn bald wird Philipp Stehler als Ermittler im K11-Team zu sehen sein und in SAT.1 spannende Fälle lösen.