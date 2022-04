Trailer zur neuen Kochshow: Die neue Show "Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis" startet am 07. April!

Heute startet "Kühlschrank öffne dich!" 2022

Für die einen sind es Reste, für die anderen wahre Schätze: Übrig gebliebene Lebensmittel in Kühlschränken werden in der neuen SAT.1-Kochshow zu leckeren und außergewöhnlichen Gerichten. Ab 20:15 Uhr fordern Alexander Kumptner und Hanna Reder zwei echte Profiköche zum Duell in drei Runden heraus. Alle Sendetermine und Sendezeiten kannst du hier nachsehen.

Sie sagen dem Kühlschrank den Kampf an

Ali Güngörmüş begeistert in seinem Münchner Restaurant Pageou nicht nur die bayerische Genusswelt mit seiner Kochkunst, sondern die Filmfans. Für die Komödie "Soul Kitchen" von Kultregisseur Fatih Akin coachte Ali Güngörmüş den Hauptdarsteller Birol Ünel, der als verschrobener Koch Shayn Weiss brilliert, und stellte darüber hinaus sein damaliges Restaurant Le Canard Nouveau als Drehort zur Verfügung.

Ebenfalls zum Herausforder-Team gehört Spitzenkoch Richard Rauch, der gemeinsam mit seiner Schwester Sonja erfolgreich das Restaurant Steira Wirt in seinem Heimatort Trautmannsdorf betreibt. Die Geschwister durften sich schon über 18 Gault-Millau-Punkte und vier Hauben freuen. Im Jahr 2015 wurde Richard Rauch zudem als Österreichs Koch des Jahres ausgezeichnet.

Das sind die Regeln von "Kühlschrank öffne dich!"

Gekocht wird ausschließlich mit dem, was in den Kühlschränken zu finden ist. Zusätzlich gibt es trockene Lebensmittel wie Nudeln, Reis oder Nüsse, die normalerweise jeder als Vorrat zu Hause hat. Gängige Gewürze stehen in den Küchen ebenfalls bereit.

In jeder Runde haben die Koch-Teams 30 Minuten Zeit, leckere Mahlzeiten auf die Teller zu zaubern. Anschließend bewerten die jeweiligen Kühlschrankbesitzer:innen als Jury die Gerichte in drei Kategorien: Aussehen, Geschmack und Kreativität. Pro Rubrik können bis zu zehn Punkte vergeben werden.

Wer kann die Jury mit innovativen Gerichten und Spontankreationen begeistern? Das siehst du heute Abend ab 20:15 Uhr bei "Kühlschrank öffne dich!" in SAT.1.