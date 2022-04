In der heutigen Folge 2 von "Kühlschrank öffne dich!" geht es heiß her am Herd. Zwei Profikoch-Teams müssen aus den Kühlschrank-Vorräten eines echten Haushalts die bestmöglichen Gerichte zaubern. Wer gegen das Heim-Duo und Alexander Kumptner und Hanna Reder in der 2. Folge antritt, erfährst du hier.