Alexander Kumptner lernte bei den Besten

Nicht nur sein verschmitztes Lächeln, sondern auch seine lockere und charmante Art machen Alexander Kumptner zum sympathischen Küchenprofi. Der gebürtige Wiener lernte bei den Kochkoryphäen Werner Matt und Reinhard Gerer, seinen Mentoren, und machte anschließend seine Leidenschaft zum Beruf. Nach der Lehre kochte Alexander Kumptner in verschiedenen renommierten Restaurants in Deutschland und veredelte seine kulinarischen Fähigkeiten.

"Willkommen bei Alexander Kumptner" heißt es in seinem Restaurant

Als Küchenchef arbeitete er später im K47 und im Lokal Albertina Passage in Wien. Mit Everbodys's Darling eröffnete Alexander Kumptner 2020 sein erstes eigenes Restaurant in der Wiener Innenstadt. In der Tagesbar können Gäst:innen vollmundige Weine und frische Cocktails genießen, im "Esszimmer" nebenan verbindet der 38-Jährige in Gerichten die österreichischen Klassiker mit der französischen Küche.

Der Spitzenkoch im TV

Den fleißigen Fernseh-Zuschauer:innen ist Alexander Kumptner bereits aus einigen Kochformaten bekannt: Bei "The Taste" ist er seit der 8. Staffel einer der Coaches, die ihre Kandidat:innen zum perfekten Löffel führen. Vorher war er bei "Die Küchenschlacht" und der Kinder-Kochshow "Schmatzo" zu sehen.

Alexander Kumptner privat:

Alter: 38 Jahre

Geboren: 3. Juni 1983 in Wien, Österreich

Wohnort: Wien

Restaurant: Everbody’s Darling direkt am Stephansdom in Wien

Gesundheit und Genuss sind bei dem Gastronomen definitiv im Einklang. Auf Instagram verfolgen knapp 75.000 Follower:innen Alexander Kumptners abwechslungsreichen Lifestyle aus Sport, privaten Alltagseinblicken und seiner Schwäche für österreichische Mehlspeisen.

Auch mit dem Thema "gesunde Lebensmittel" setzt sich der 38-Jährige täglich auseinander. Eine ausgeglichene Ernährungsweise ist das A und O für ihn. "Ein Lebensmittel ist eine Energiequelle, die mal mehr, mal weniger Kalorien hat. Das muss man verstehen", erklärt Alexander Kumptner im Interview bei "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser".

Über das Privatleben des attraktiven Kochs ist wenig bekannt. Ob er momentan eine Freundin hat, die als Partnerin an Alexander Kumptners Seite steht, ist nicht bekannt.

Welche Lebensmittel sich immer im Kühlschrank von Hanna Reder und Alexander Kumptner befinden, erfährst du hier im Interview.