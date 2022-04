Im Clip: Hanna Reder mit neuem Team-Partner!

Bei "Kühlschrank öffne dich!" 2022 kocht die Crème de la Crème der Kulinarik im gastronomischen Duell. In den ersten beiden Folgen forderten Alexander Kumptner und Hanna Reder vier unterschiedliche Profiköch:innen heraus. Jetzt gibt es einen Wechsel.

Alexander Kumptner fällt wegen Corona aus

Spitzenkoch Alexander Kumptner muss die Show coronabedingt verlassen und schickt deshalb eine starke Küchenvertretung: Alexander Herrmann, ebenfalls bekannt aus der SAT.1-Kochshow "The Taste", wird ab Folge 3 aus einzelnen Lebensmitteln unter Zeitdruck geniale Gerichte zaubern.

Alexander Herrmann bei "Kühlschrank öffne dich!"

Er ist nicht nur Restaurantbesitzer, Kochbuch-Autor und "The Taste"-Coach: Alexander Herrmann ist ein echter Profi in der Gourmetszene. In einer Hoteliersfamilie ausgewachsen, hat er schon früh Kontakt zur Gastronomie und absolviert in Nürnberg eine Ausbildung als Koch. Nach seinem erfolgreichen Abschluss als jahrgangsbester Küchenmeister geht er zurück in seinen Heimatort Wirsberg und arbeitet dort als Küchenchef im "Herrmann's Restaurant", das heute als Restaurant "Alexander Herrmann" bekannt ist.

Im Jahr 2008 erhält die Lokalität mit Herrmann als Chefkoch einen Michelin-Stern. Herrmanns Restaurant wurde zudem mit phänomenalen 17 von 20 Punkten vom einflussreiche Restaurantführer Gault-Millau bewertet. 2019 durfte sich der Profikoch über den zweiten Michelin-Stern freuen.

Die Herausforderer in der dritten Sendung

Johann Lafer und Anthony Sarpong sehen sich bereits als Sieger der kommenden Folge: "Alexander Herrmann wird sich noch umgucken! Der wird seine Jacke wegschmeißen nachher!", prophezeit Johann Lafer.

Alexander Herrmann sieht der Kampfansage gelassen entgegen: "Lieber Johann, lieber Anthony, wir sind eigentlich unschlagbar. Aber schön, dass ihr bei eurer eigenen Niederlage dabei seid."