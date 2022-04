"Kühlschrank öffne dich!" läuft seit dem 7. April 2022 immer donnerstags um 20:15 Uhr in SAT.1. In Folge 2 traten Alexander Kumptner und Hanna Reder gegen Viktoria Fuchs und Max Strohe an. Wer gewonnen hat, erfährst du hier.

Der Kampf geht weiter. Nachdem sich das Heim-Team Hanna Reder und Alexander Kumptner in Folge 1 über den ersten Sieg freuen durften, ging der Pokal in Folge 2 an die Herausforder:innen. Deshalb haben die Profiköch:innen in Folge 3 nur ein Ziel: gewinnen! "Wir sind eigentlich nicht schlagbar", kündigt Alexander Herrmann vor der Show an. Er kocht stellvertretend für Alexander Kumptner, der aufgrund einer Corona-Infektion ausfällt.

Die Herausforderer: Kochshow-Ikone und Shootingstar

Kein Geringerer als der Sternekoch Johann Lafer betritt in Folge 3 die Studioküche. Mit seinen rustikalen aber raffinierten Gerichten möchte der österreichische Fernsehkoch die Kühlschrankbesitzer:innen begeistern.

An seiner Seite: Anthony Sarpong. "Anthony’s Kitchen" in Meerbusch ist die Pilgerstätte für Genießer auf der Suche nach neuen und wegweisenden kulinarischen Impulsen. Als Newcomer in der Fernsehküche überzeugt er mit exotischen Gerichten und modernen Interpretationen.

Darum geht's in der Kochshow

Die Herausforderung für die Kochstars: Den Kühlschrankinhalt eines echten Haushalts abwechslungsreich und kreativ für die Besitzer:innen zubereiten. Wer sich hinter dem Kühlschrank verbirgt, können die Profis nur anhand von Postkarten, Magneten oder To-do-Listen an der Kühlschrank-Außenseite erahnen. Wem gelingt das Erahnen und Kochen besser? Und wer kann die Jury mit geschmacklicher Raffinesse beeindrucken?

"Kühlschrank öffne dich!" läuft heute Abend, 21. April 2022, ab 20:15 Uhr in SAT.1.