Im Clip: Folge 4: Die Profiköch:innen werfen ihre Prinzipien über Bord

Folge verpasst? Kein Problem. Melde dich jetzt an und schaue kostenfrei deine Lieblingssendung.

Sie brauchen kein Kochbuch: Alexander Kumptner und Hanna Reder entwickeln ihre eigenen Rezepte. In der neuen Kochshow "Kühlschrank öffne dich!" zeigen die beiden Profiköch:innen, was man aus übrig gebliebenen Lebensmitteln zaubern kann und wie sich der wild zusammengewürfelte Kühlschrankinhalt in leckere Gerichte umwandeln lässt.

TV-Ausstrahlung: Wo wird "Kühlschrank öffne dich!" 2022 übertragen?

Alexander Kumptner und Hanna Reder kannst du seit dem 7. April 2022 immer donnerstags um 20:15 Uhr über die Schulter gucken. Damit du keine Tipps und Tricks aus der Küche verpasst, findest du hier alle Sendetermine und Sendezeiten im Überblick.

So verfolgst du "Kühlschrank öffne dich!" im Livestream

Zusätzlich zur Ausstrahlung im TV kannst du dir die neue Kochshow in SAT.1 auch online ansehen. Hierfür hast du zwei Möglichkeiten: Entweder du klickst dich für den kostenlosen Livestream auf die Webseite (www.sat1.de) oder du verfolgst das Format live auf Joyn.

Wiederholung aller ganzen Folgen

Folge verpasst? Keine Sorge, du kannst dir alle ganzen Folgen auch online auf sat1.de oder auf Joyn anschauen. Dort stehen dir kostenlos alle Episoden nachträglich oder zum noch einmal Anschauen zur Verfügung.

"Kühlschrank öffne dich!" 2022: Alle wichtigen Informationen zur Sendung

Kochen ist deine große Leidenschaft, doch dir fehlen häufig Ideen für neue Rezepte? Dann ist die neue Kochshow genau das Richtige für dich. Alle wichtigen Infos zum Format, dem Profikoch-Heim-Team und den Herausforder:innen findest du in diesem Artikel auf einen Blick.