Nun geht es den Resten in der Küche an den Kragen: am 21. April 2022 um 20:15 Uhr in SAT.1 mit Folge 3 von "Kühlschrank öffne dich!". Alle Infos zur Übertragung im TV, zur Wiederholung der ganzen Folgen und zum Livestream gibt's hier zusammengefasst.