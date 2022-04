Der kulinarische Wettkampf der Kühlschränke hat bereits begonnen. In jeder Folge begrüßen Alexander Kumptner und Hanna Reder zwei wechselnde Profiköch:innen, die im Duell der Kochprofis gegen sie antreten. Wie viele Punkte die Koch-Teams in jeder Folge ergattern konnten und wer sich über den Tagessieg freuen darf, erfährst du in diesem Artikel.