In der neuen Prime-Time-Show in SAT.1 dreht sich alles um den heiligsten Ort der Küche: den Kühlschrank. In "Kühlschrank öffne dich!" zaubern Alexander Kumptner und Hanna Reder im Team gegen wechselnde Spitzenköche kulinarische Meisterwerke aus übrig gebliebenen Lebensmitteln verschiedener Haushalte. Alle wichtigen Infos zum Start, den Sendeterminen und Sendezeiten kannst du hier nachlesen.