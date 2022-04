In der neuen Primetime-Show in SAT.1 dreht sich alles um den heiligsten Ort der Küche: den Kühlschrank. In "Kühlschrank öffne dich!" zaubern Alexander Kumptner und Hanna Reder im Team gegen wechselnde Spitzenköch:innen-Duos kulinarische Meisterwerke aus übrig gebliebenen Lebensmitteln verschiedener Haushalte. Alle wichtigen Infos zu den Sendeterminen und Sendezeiten kannst du hier nachlesen.