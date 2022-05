Die nächste Folge von "Kühlschrank öffne dich!" läuft am 12. Mai 2022 um 20:15 Uhr in SAT.1. Alle Infos zum Livestream und der Wiederholung findest du hier.

Kochprofi Alexander Kumptner und "The Taste 2021"-Finalistin Hanna Reder treten in sechs Folgen gegen unterschiedliche Herausforder:innen an. Wer in welcher Folge zum Sieger gekürt wurde, liest du hier.

In der neuen Kochshow müssen zwei Teams verschiedene Zutaten und Lebensmittel verarbeiten, die sie zuvor in einem fremden Kühlschrank gefunden haben.

Im Clip: Folge 5: Das Hellseher-Heim-Team - Die Profiköch:innen zaubern nicht nur am Herd

Das kommt dir bekannt vor: DU hast Appetit, dein Weg führt in die Küche. Der Kühlschrank ist mit allerlei Lebensmitteln gefüllt: Gemüse, Joghurt, Ketchup und Reste vom Vortag. Doch irgendwie passt nichts so recht zusammen, glaubst du? Die Profiköch:innen bei "Kühlschrank öffne dich!" beweisen dir das Gegenteil. Sie zaubern aus dem Kühlschrankinhalt eines ihnen fremden Haushaltes ein ganz besonderes Essen.

"Kühlschrank öffne dich!": Aus Resten wird ein Festmahl

Alexander Kumptner und Hanna Reder bringen Licht ins dunkle Lebensmittel-Sammelsurium in der Küche. "Da machst du den Kühlschrank auf, stehst vor einem Haufen von Lebensmitteln, die null zusammenpassen, und sollst dann unter Zeitdruck Gerichte zaubern, die auch noch Leuten schmecken sollen, die du nicht kennst und deren Vorlieben du nur aus ein paar Hinweisen erahnen kannst. Das ist echt eine ganz neue Liga", berichtet der Wiener Profikoch aufgeregt.

Die Herausforderer in Folge 4

Nach Folge 2 ist Alexander Kumptner an Corona erschrankt, sodass in Folge 3 sein Namensvetter Alexander Herrmann einspringen musste. Gemeinsam tritt das neue Heim-Duo bestehend aus Hanna Reder und Alexander Herrmann in Folge 4 der Show gegen das hochklassige Herausforderer-Team Lisa Angermann und Robin Pietsch an. Beide Teams kochen, braten und brutzeln um die Wette und versuchen, aus den Kühlschrankinhalten exquisite Gerichte zu kreieren.

Alle Rezepte aus der Show

Bei "Kühlschrank öffne dich!" landet alles im Topf und in der Pfanne, was sich in den Kühlschränken der fremden Haushalte befindet. Nach einem intensiven Blick in die Kühlung entscheiden die Kochprofis spontan und intuitiv, welche Mahlzeiten sie aus den einzelnen Lebensmitteln konzipieren können. Feste Rezepte zu den Gerichten gibt es deswegen leider nicht.

Start von "Kühlschrank öffne dich!"

Kochen ist deine große Leidenschaft, doch manchmal fehlen dir neue Rezepte oder Inspirationen? Gekocht wird bei "Kühlschrank öffne dich!" ab Donnerstag, dem 7. April 2022, um 20:15 Uhr. Als Vorbereitung auf die Show kannst du deinen Vorratsschrank inklusive Kühlung schon mal analysieren und eine Liste aller vorhandenen Lebensmittel erstellen. Einige davon werden die Profiköche und -köchinnen sicherlich verarbeiten.

So funktioniert die neue Kochshow

Bei "Kühlschrank öffne dich!" treten zwei Profikoch-Teams im Studio gegeneinander an und kochen aus dem Kühlschrankinhalt eines ihnen fremden Haushalts ein Gericht. Sie wollen zeigen, was man alles aus alltäglichen Zutaten herstellen kann, und dabei den dazugehörigen Haushalt begeistern, denn der bewertet die Mahlzeiten.

Das Team, das nach drei Runden die meisten Punkte hat, gewinnt die Show. Neben dem kulinarischen Wettkampf bekommst du hilfreiche Tipps & Tricks rund um die Themen Kochen, Lebensmittel und Ernährung.

Sendezeiten und Sendetermine von "Kühlschrank öffne dich!"

Sechs Folgen, zwölf Herausforder:innen und jede Menge Action in der Küche – das erwartet dich bei "Kühlschrank öffne dich!". Der Start war am 7. April 2022, danach folgen noch fünfmal jeden Donnerstag neue Folgen des Formats. Damit du keine Ausstrahlung verpasst, findest du hier alle Sendezeiten und Sendetermine im Überblick.

So siehst du die Show im Livestream oder als Wiederholung

Du hast keinen Fernseher zur Verfügung oder bist ständig unterwegs? Über den ProSieben-Livestream kannst du alle Episoden von "Kühlschrank öffne dich!" ganz einfach online streamen. Alternativ steht dir der Stream auch auf Joyn zur Verfügung. Solltest du wegen deines engen Terminkalenders eine Sendung verpasst haben, kannst du dir alle ganzen Folgen online in der SAT.1-Mediathek ansehen.

Die Herausforderer: Alexander Kumptner und Hanna Reder

In der neuen SAT.1-Kochshow "Kühlschrank öffne dich!" stellen sich Profikoch Alexander Kumptner und "The Taste 2021"-Finalistin Hanna Reder seit dem 7. April 2022 der ultimativen kulinarischen Herausforderung.

Der österreichische Spitzenkoch von "The Taste"

Alexander Kumptner ist einer der bekanntesten TV-Köche, der mit Witz und Charme seine Zuschauer:innen in der Küche verzaubert. In seiner Heimat Wien führt er direkt neben dem Stephansdom das Restaurant Everybody's Darling. Seine Passion, das Kochen, hat der 38-Jährige im Hilton Vienna Plaza bei Kochlegende Werner Matt gelernt. Danach absolvierte er einige Weiterbildungen und arbeitete vier Jahre im Restaurant Corso von Reinhard Gerers.

Für die neue Kochshow "Kühlschrank öffne dich!" wetzt Alexander Kumptner bereits verbal die Messer: "Egal, was uns in den Kühlschränken erwartet, Hanna und ich sind ein eingespieltes Dreamteam, und wir kochen unsere Gegner:innen locker und mit viel Kreativität in Grund und Boden!"

Hanna Reder kennt sich mit Kochshows aus

Sie hat es mit Coach Alexander Kumptner bis ins Finale von "The Taste" 2021 geschafft: Hanna Reder, 29 Jahre alt und aus Berlin, ist Köchin, Rezeptentwicklerin und Essensliebhaberin. Im Sternerestaurant von Kolja Kleeberg hat sie eine Kochausbildung absolviert, anschließend Erfahrung als Patissière gesammelt und ganz nebenbei mit ihrer Schwester einen eigenen Saft- und Stullen-Laden eröffnet.

Auf ihrem Instagram-Account bezeichnet sich die "The Taste"-Finalistin selbst als Köchin, Foodstylistin, Culinary Content Creator – dort folgen ihr mittlerweile fast 12.500 kochinteressierte User:innen. Bei "Kühlschrank öffne dich!" möchte Hanna den Zuschauer:innen Ideen für den eigenen Kochalltag geben und sie dazu inspirieren, übrig gebliebene Lebensmittel nicht einfach wegzuschmeißen.

Welche Lebensmittel sich immer im Kühlschrank der beiden Kochprofis befinden, erfährst du hier im Interview.

Das sind die Herausforder:innen

Als Heim-Team begrüßen Alexander Kumptner und Hanna Reder in jeder Folge ein anderes professionelles Koch-Duo in der Show, das ihnen den Kampf ansagt. In der Aufzählung erfährst du, welche Profiköche wechselnd zu Gast sein werden:

Alexander Herrmann

Cornelia Poletto

Johann Lafer

Viktoria Fuchs

Max Strohe

Ali Güngörmüş

Richard Rauch

Lisa Angermann

Robin Pietsch

Frank Buchholz

Pia-Engel Nixon

Christoph Rüffer

Den aktuellen Punktestand der Profikoch-Teams findest du in diesem Artikel.

Ruth Moschner ist die Moderatorin

Sie bestimmt die Regeln und hält alle Profiköch:innen in Zaum: Ruth Moschner moderiert die insgesamt sechs Episoden von "Kühlschrank öffne dich!". Als Moderatorin, Schauspielerin und Autorin ist sie ein wahres Multitalent, das die Zuschauer:innen durch den Kampf der Köche führt.