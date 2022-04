"Kühlschrank öffne dich!" geht in die zweite Runde. Schafft es die Koch-Elite, auch mit alltäglichen Lebensmitteln ein Festmahl zuzubereiten? Dass dabei nicht nur Kreativität, sondern auch Schnelligkeit wichtige Zutaten für den Erfolg sind, wird den Profiköch:innen in Folge 2 einmal mehr vor Augen geführt. Wie das Duell zwischen den zwei Profikoch-Teams ablief, erfährst du in diesem Artikel.