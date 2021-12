Im Clip: Der Kampf um ein neues Leben gewinnt

"The Biggest Loser" ist jetzt "Leben leicht gemacht"

"The Biggest Loser" erfindet sich neu. Neue Trainerin, neue Gast-Coaches und: neuer Titel. Die Namensänderung auf "Leben leicht gemacht" spiegelt die Zukunft der beliebten SAT.1-Abnehmshow wider. Was sich alles verändert und was gleich bleibt, siehst du ab 2. Januar 2022 um 17:30 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

So funktioniert "Leben leicht gemacht"

Bei "Leben leicht gemacht" treten 20 abnehmwillige Kandidatinnen und Kandidaten in zwei Teams gegeneinander an. Sie müssen ihre Ernährung umstellen und in jeder Woche bei den Sporteinheiten Gas geben, um die starke Konkurrenz zu übertrumpfen. Dabei werden sie natürlich von ihren Coaches unterstützt.

Am Ende jeder Folge entscheidet immer die Waage, wer gehen und wer bleiben darf. Die Teilnehmer:innen, die am meisten abgenommen haben, ziehen sicher in die nächste Runde ein und bleiben dabei. Diejenigen, deren Leistung auf der Waage am schlechtesten ausfällt, müssen die Show verlassen.

Das sind die Coaches

Er ist auch bei "Leben leicht gemacht" die Konstante: Ramin Abtin ist als Coach dabei und gibt alles, um das Beste aus seinen Kandidatinnen und Kandidaten herauszuholen. Der 49-Jährige ist seit 2013 Trainer bei "The Biggest Loser" und gibt sein umfassendes Wissen über Sport und Ernährung auch in der neuen Show weiter.

An Ramins Seite gibt es ein neues Gesicht. Sigrid Ilumaa ist Personal Trainerin und Ernährungsexpertin und wird bei "Leben leicht gemacht" ebenfalls ein Team leiten. Sigrids großes Ziel ist es natürlich, direkt zu ihrem Einstand mit einer oder einem ihrer Kandidat:innen zu gewinnen.

Dr. Christine Theiss, Moderatorin und ehemalige Kickbox-Weltmeisterin, bleibt die Camp-Chefin und steht allen mit Rat und Tat zur Seite. Natürlich hat sie auch den ein oder anderen Fitness-Ratschlag für die Teilnehmer:innen parat.

Verstärkung durch Gast-Coaches

Sigrid und Ramin bleiben in dieser Staffel als Coaches nicht allein. Denn die beiden bekommen prominenten Zuwachs. Starkoch Alexander Kumptner, Olympiasieger Fabian Hambüchen, Ex-Fußballprofi Jimmy Hartwig, Curvy-Model Angelina Kirsch und die ehemalige Stuntfrau Miriam Höller sind als Gast-Coaches dabei, haben ihre besten Tipps mit im Gepäck und sorgen bei den Kandidat:innen für zusätzliche Inspiration.

Alle ganzen Folgen von "Leben leicht gemacht"

Vom Staffel-Auftakt bis hin zum großen Finale: Solltest du einmal eine Folge von "Leben leicht gemacht" verpasst haben, siehst du diese nach der Ausstrahlung in SAT.1 online auf sat1.de und auf Joyn. So bleibst du immer auf dem neuesten Stand und weißt genau, wer raus ist und wo deine Lieblingskandidat:innen gerade stehen.

So siehst du die neueste Folge eine Woche vor TV-Ausstrahlung

Alle Fans aufgepasst! Auf JoynPLUS+ hast du die Möglichkeit, dir die nächste Folge bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung anzusehen. Nutze die Gelegenheit und sei anderen einen Schritt voraus.