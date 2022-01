Was ist ein Optimist? Zum Beispiel ein Fastfood-liebender Mensch, der hofft, dass seine heiß begehrten Pommes Frites als Gemüse durchgehen. Kandidat Patrick ist so ein Optimist, doch dann erscheint der Starkoch Alexander Kumptner auf dem Parkett der Camp-Küche und beginnt seine große Aufklärungsmission über gesundes Essen.

Preview Folge 4 von "Leben leicht gemacht" - Starkoch Alexander Klumptner ist als Coach zu Gast

Gesund und lecker kochen mit Alexander Kumptner

Die meisten TV-Zuschauer:innen kennen den Wiener Starkoch Alexander Kumptner als Juror und Coach der SAT.1-Koch-Casting-Show "The Taste" oder als Mitglied eines Rateteams in der Quiz-Sendung "Buchstaben Battle". Seinen Auftritt als Gast-Coach bei "Leben leicht gemacht" nennt er selbst ein Herzensprojekt. Er will bei den Kandidat:innen das Bewusstsein schärfen, welche Lebensmittel gut für sie sind und welche nicht. Dazu nimmt Kumptner die ganze Bande mit in einen Supermarkt, der vor Verführungen nur so strotzt. Hier geht es nun darum, die gesunden Zutaten von den Dickmachern zu trennen.

Nach dem Einkaufsbummel will Alexander Kumptner den Abnehmwilligen in der Küche beweisen, dass gesundes Essen mit viel Salat und Gemüse dennoch lecker sein kann – selbst wenn es keine Pommes Frites dazu gibt. Nach dem gemeinsamen Kochen folgt das gemeinsame Schlemmen. Kann der Wiener Starkoch alle Kandidat:innen mit seinem gesunden Dinner überzeugen?

Challenge Numero 4 ganz ohne Laufen – hat Team Blau diesmal eine Chance?

Auf dem Laufband müssen die beiden Teams in Erfahrung bringen, wie viel Laufarbeit nötig ist, um die Kalorien eines Cheeseburgers zu verbrennen. Doch in der eigentlichen Challenge bleibt den Kandidatinnen das Laufen erspart, was vor allem für Team Blau eine Erleichterung sein dürfte. In den drei Challenges zuvor musste das Team von Ramin Abtin die Erfahrung machen, dass es bei Laufdisziplinen gegen Team Pink keine Chance hat.

Stattdessen heißt die Disziplin in dieser Woche Buddeln. Buddeln im Sand am Strand mit dem Ziel, bunte Scheiben schneller ans Tageslicht zu bringen als das gegnerische Team. Kann Team Blau bei dieser Challenge sein erstes Erfolgserlebnis freischaufeln?

Wer muss das Camp in Woche 4 verlassen?

Auch diese Woche muss ein Kandidat oder eine Kandidatin das Camp verlassen. Und zwar das Team-Mitglied mit dem geringsten Gewichtsverlust aus dem Team, welches auf der Waage verlor. Wer macht auf der Waage die schlechteste Figur? Für wen endet die Reise bei "Leben leicht gemacht" in Folge 4? Das erfährst du heute um 17:30 Uhr in SAT.1, online im Livestream sowie auf Joyn.