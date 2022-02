Manche fühlten sich im Paarmodus sichtbar wohl. Zusammen feiern, zusammen leiden – alles schien zu zweit doppelt so schön oder nur halb so schlimm zu sein. Andere wiederum empfanden den Paarmodus zunehmend als Belastung, weil sie sich in der Sorge um den oder die Partner:in selbst zu sehr einschränkten. Für all jene ist es eine Befreiung, wenn Camp-Chefin Dr. Christine Theiss den Duellmodus verkündet.

Herzerwärmende Freundschaften auf Eis gelegt

So kümmerte sich unter anderem Sven wie ein großer Bruder um seinen Partner Nico. Jetzt im Duellmodus gibt es statt Schulterklopfen nur noch harte Bandagen. Und selbst die beiden Turteltauben Yasemin und Fabian legen während der Challenge ihre Gefühle ins Tiefkühlfach.

Im Video-Clip: Der Trailer zu Folge 9 von "Leben leicht gemacht" 2021

Denn in dieser Wochenchallenge kämpfen alle Kandidat:innen im direkten Duell gegeneinander und nur die oder der Sieger:in erhält einen Gewichtsbonus für den Vergleich auf der Waage. Die Challenge besteht übrigens darin, in einem Swimmingpool die auf einem Glücksrad angezeigten Zahlen aus dem Wasser heraufzutauchen. Und in diesen Zweikämpfen stellen sich nicht alle Kandidat:innen als geborene Wasserratten heraus.

1:1-Duelle auf der Waage

Wer dann im Duell auf der Waage prozentual – also bezogen auf das eigene Körpergewicht – mehr abnimmt, steht sicher in der nächsten Runde. Wer hingegen verliert, wandert in die Gruppe der Verlierer:innen und muss darauf hoffen, mit seinem erreichten Ergebnis nicht unter der gelben Linie zu landen. Wie viele Kandidat:innen in Woche 9 gehen müssen, verrät die Camp-Chefin Dr. Christine Theiss erst am Ende des Wiegens.

Willst auch du die Entscheidung im Pool und auf der Waage miterleben, dann schalte heute Abend, den 27. Februar 2022, um 17:30 Uhr auf SAT.1 oder auf Joyn. Du hättest zum Ausstrahlungstermin Zeit, aber kein TV-Gerät zur Verfügung? Dann schaue einfach jede Folge von "Leben leicht gemacht" online im Livestream.

