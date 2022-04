Patrick gewann die erste Staffel von "Leben leicht gemacht" mit einem schier unglaublichen Ergebnis auf der Waage. Bei einem Startgewicht von 191,4 kg nahm er während der Staffel 94 kg ab und wiegt jetzt lediglich noch 97 kg. Prozentual bedeutet dies eine Abnahme von 49,3 Prozent, also praktisch die Hälfte.

Im Interview sagte Patrick einen ganz bedeutenden Satz, der allen Menschen, die gerade mit ihrem Gewicht unzufrieden sind, richtig Mut machen sollte: "Einfach dranbleiben, immer am Ball bleiben – und dann schafft man das. Wenn ich das geschafft habe, schafft es jeder!"

Patrick gewann das große und Fabian das kleine Finale

Auch Fabian glänzte nach ein paar Anlaufschwierigkeiten mit absoluten Top-Ergebnissen auf der Waage. Er startete vor 23 Wochen mit einem Gewicht von 171,8 kg und wog zum Finale gerade mal 95,8 kg. Er nahm also 76 kg respektive 44,24 Prozent ab. Damit gewann er das so genannte kleine Finale der 16 Nicht-Finalist:innen und würde in einem absoluten Ranking sogar auf Platz 2 hinter seinem Bruder Patrick liegen.

Die SAT.1-Redaktion interviewte die beiden Brüder nach dem Finale. In diesem Gespräch geben sie zahlreiche Einblicke in ihr neues Leben, ihre Zeit im Abnehm-Camp auf der griechischen Insel Naxos sowie die Zeit daheim bis zum Finale und die Auswirkungen des Abnehm-Erfolges. Darüber hinaus geben Patrick und Fabian Tipps, wie man sein neues Gewicht auch im Arbeitsalltag abseits eines Camps und der Show halten kann.

