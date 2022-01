"Ich will beweisen, dass gesunde Küche auch schmecken kann." Mit diesen Worten begrüßte der Gast-Coach und Wiener Starkoch Alexander Kumptner die Abnehmwilligen in der Sendung "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser". Und zusätzlich ließ er sein Auditorium wissen: "In der Küche werden die Körper gemacht." Somit war allen Kandidat:innen schnell klar, dass es am heutigen Tag um gesundes Kochen und Essen gehen würde.

Gemüse statt Süßigkeiten – ein Besuch im Supermarkt mit Alexander Kumptner

Gesundes und zugleich leckeres Kochen ist das eine. Doch zuvor gilt es, im Supermarkt dafür die geeigneten Zutaten zu kaufen. Deshalb geht der Profikoch mit seinen Schüler:innen zuerst einmal zum Einkaufen und lässt wissen: "Wir fangen heute dort an, wo das Übel beginnt – und das ist im Supermarkt." Denn hier bekommt man zwar alle wertvolle Zutaten für einen gesundes und zugleich schmackhaftes Dinner, allerdings locken hier auch zahlreiche Verführungen mit etlichen Kalorien. Hier gilt es für die Kandidat:innen, sehr stark zu sein und sich strikt an ihren Einkaufszettel für ihr abendliches Mahl zu halten.

Doch nicht nur Leckereien in Form von Schokoriegeln oder Chips tragen zu üppigen Körperformen bei. Selbst Lebensmittel, die mancher bislang mit bestem Gewissen aß, können auf die Hüften gehen. Erst recht bei übermäßigem Genuss.

Beispiel Obst: Vitaminbomben können auch kleine Kalorienbomben sein. Alexander Kumptner spricht hier von einer niedrigen oder einer hohen Dichte. So steckt zum Beispiel in einer Mango sehr viel Fruchtzucker, sie besitzt somit viele Kalorien auf wenig Masse. Gleiches gilt für Äpfel oder Bananen. Im Gegensatz dazu besteht eine Wassermelone überwiegend aus Wasser, hat also selbst bei viel Masse noch wenig Kalorien.

Beispiel Gemüse: Noch gesünder als die Wassermelone ist zum Beispiel die Gurke, da sie aus noch mehr Wasser besteht. Sie eignet sich hervorragend dafür, den Heißhunger zu stillen. Vor dem Essen also eine halbe Gurke essen, schon benötigt man vom Hauptgericht nur noch die halbe Portion.

Beispiel Käse: Zwar ist Käse einerseits gut für den Körper, denn er besitzt viel Eiweiß für die Muskulatur und wenig Kohlehydrate, allerdings dafür sehr viel Fett. Dabei sollte man beachten:

1 Gramm Kohlehydrate hat 6 Kalorien

1 Gramm Eiweiß hat 6 Kalorien

1 Gramm Fett hat 9 Kalorien

Merke: Käse als vermeintlich gesundes Milchprodukt sollte man aufgrund des hohen Fettgehalts nur in Maßen genießen.

1 Gramm Kohlehydrate hat 6 Kalorien 1 Gramm Eiweiß hat 6 Kalorien 1 Gramm Fett hat 9 Kalorien Merke: Käse als vermeintlich gesundes Milchprodukt sollte man aufgrund des hohen Fettgehalts nur in Maßen genießen. Beispiel Wurst: Als Faustregel kann man sich merken, dass Wurst, bei der das Fett versteckt ist, die Ungesunde ist. Dies gilt insbesondere für Sorten wie Salami oder Fleischkäse/Leberkäse. Letzterer zum Beispiel besteht zu 55 Prozent aus Fett. Nur bei Salami ist der Fettanteil noch höher. Speck und Schinken mit einem dünnen sichtbaren Fettrand haben hingegen oft nur ein Drittel an Kalorien.

Bei jedem Kauf egal welchen Lebensmittels (soweit möglich) sollte man stets die Nährwerttabelle auf der Packung berücksichtigen und dort auf die angegebenen Kalorien achten.

Das Ernährungsquiz zur Challenge von Alexander Kumptner

Bei der Buddel-Challenge mussten die beiden Teams vor dem Graben erst einmal Ernährungsfragen beantworten. Hättest du sie alle gewusst? Das kannst du nun nachprüfen in unserem Quiz "Du bist, was du isst".

Wie sich die Kandidatinnen und Kandidaten in der fünften Woche im Abnehm-Camp schlagen, siehst du am kommenden Sonntag ab 17:30 Uhr bei "Leben leicht gemacht" in SAT.1 und auf Joyn.