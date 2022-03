Zumeist sieht man die Kandidat:innen von "Leben leicht gemacht" ja nur verschwitzt und gestresst in Sportklamotten mit einem pinkfarbenen oder blauen T-Shirt – oder oben ohne auf der Waage. Wie schick sie aber auch aussehen können, beweisen alle sechs nun im ersten Halbfinale. Erst recht, nachdem jede:r von ihnen rund 35 Prozent seines oder ihres Startgewichts verloren hat. Nach einem Umstyling zeigen sie sich und ihren neuen verschlankten Körper der Camp-Chefin Dr. Christine Theiss, ihren Coaches Sigrid Ilumaa und Ramin Abtin sowie ihren langwöchigen Mitstreiter:innen.

Benni im lässigen Anzug

Schon vor seiner Abnahme galt Bennials ein Typ, der die Herzen aller Schwiegermütter im Sturm erobert. Mit seiner neuen schmächtigen Figur und dem lässigen neuen Outfit gewinnt er spätestens jetzt auch die Herzen ihrer Töchter. Benni zeigte sich lässig in einem weinroten karierten Anzug und strahlte vor Selbstbewusstsein über beide Ohren. Einst startete er bei "Leben leicht gemacht" mit einem Gewicht von 137 kg, nach dem ersten Halbfinale wiegt er nur noch 88,9 kg.

Nick als flotter Feger

Fetziges Blumenhemd und eine sportliche Cargohose prägen den modischen Stil des neuen Nick. Zwar durfte ihm ja niemand an seine geliebten Haare, doch abgesehen davon ist er im Vergleich zu seiner Camp-Zeit auf Naxos kaum wiederzuerkennen. Zumal er sich in seinem neuen Körper sichtlich wohlfühlt und dies auch ausstrahlt. Nick ging mit 171,8 kg ins Camp auf Naxos, davon blieben 112,7 kg nach dem ersten Halbfinale.

Becki zeigt Bein und ein wunderschönes Lächeln

Vor vier Monaten wäre so ein Outfit für Beckinoch unvorstellbar gewesen: Kurzer Rock, leuchtend gelbes Oberteil, freches Cape und ein glückliches Gesicht – so präsentierte sich Becki auf dem roten Teppich. Optisch könnte man meinen, ihre Verwandlung in einen dünnen Menschen sei längst vollzogen. Von anfangs 120,5 kg speckte sie bislang auf 83,3 kg ab. Doch sie will noch mehr – sie will ins Finale und dort gewinnen.

Patrick auf die coole Tour

Mit 191,4 kg war Patrickeines der Schwergewichte in der diesjährigen Staffel. Nach dem Wiegen im Halbfinale zeigte die Waage lediglich noch 124,7 kg an. Dieses Ergebnis erlaubt bereits einen coolen Look mit Jeans, Hoodie und darüber ein lässiges schwarzes Sakko. In diesem Outfit hat er das Zeug zu einem echten Womanizer.

Fabian im lockeren Holzfäller-Style

Fabians Hypothek auf seinen Körper betrug am Anfang 171,8 kg. Dass diese Zeit nun vorbei ist, zeigt er mit einem lässig lockeren Look im Holzfäller-Style. Mit kariertem Flanellhemd und beiger Cargohose posiert er souverän auf dem roten Teppich Richtung Coaches und zu seinem Spiegelbild. Allen gefällt, was sie hier sehen: einen Fabian mit nunmehr 114,5 kg.

Yasemin als Vamp in Mini und Lederjacke

Als Mischung aus Punk, Rock und Vamp betrat Yasemindas Rampenlicht auf dem "Leben leicht gemacht"-Laufsteg. Mit einem getigerten Minikleid sowie Strumpfhose, Stiefeln und einer coolen Lederjacke jeweils in Schwarz wäre sie selbst auf Star-Events zum Blickfang mutiert. Zu Beginn auf Naxos wog sie noch 120,6 kg, davon sind heute lediglich noch 77,4 kg übrig. Leider musste Yasemin nach dem ersten Halbfinale nach Hause fahren. Dennoch besteht bei ihr kein Zweifel, dass sie ihren neuen Weg weitergeht.

Nächste Woche folgt das Halbfinale 2

Nach dem Ausscheiden von Yasemin verbleiben noch fünf Kandidat:innen im Rennen um den Titel und den Geldkoffer mit 50.000 Euro. Wer wahrt sich die große Chance auf das Finale? Das erfährst du am nächsten Sonntag, den 3. April 2022, um 17:30 Uhr in SAT.1 oder auf Joyn. Du hättest zum Ausstrahlungstermin Zeit, aber kein TV-Gerät zur Verfügung? Dann erlebe einfach jede Folge von "Leben leicht gemacht" online im Livestream.

