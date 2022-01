Dank seiner enormen Leistungen, seines Teamgeists und seiner stetig guten Laune gehörte Paolo längst zu einen der Favoriten bei "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser", sowohl unter den Kandidat:innen als auch beim TV-Publikum. Doch es läuft eben nicht jede Woche gleich und manchmal wird man gar vom eigenen Körper ausgebremst – so wie jetzt Paolo.

Sein schmerzendes Knie wird Paolo zum Verhängnis

Über vier Wochen Sport haben die Kandidat:innen im Abnehm-Camp mittlerweile in den Knochen. So mancher Körper meutert da nicht nur mit einem ausgewachsenen Muskelkater. In dieser Gewichtsklasse fühlen sich auch schnell mal die Gelenke strapaziert. So passierte es auch Paolo. Schmerzen im Knie zwangen ihn immer wieder zu Trainingspausen. Lediglich bei der Challenge am Strand gab er für sein Team Pink noch einmal alles, biss die Zähne zusammen und half dabei, den Sieg zu holen. Schließlich ging es hier für ihn und seine Teamkolleg:innen um nicht weniger als einen Anruf nach Hause bei den Liebsten.

Doch abgesehen von seinem Teamgeist fühlte sich der 36-jährige Unternehmer wenig motiviert, sein schmerzendes Knie weiter zu belasten. Somit reichte es am Ende der Woche nur für eine Gewichtsabnahme von 1,1 kg. Innerhalb seines Teams bedeutete dies prozentual den letzten Platz.

Wer ist raus in Woche 5 – die Entscheidung im Video-Clip

Teamkolleg:innen können Paolo nicht vor dem Rauswurf bewahren

Retten können hätte ihn auch noch die Wochen-Challenge. Jedes Team bekam ein Ergometer und musste auf diesem innerhalb einer Woche so viele Kilometer einfahren wie nur möglich. Als Lohn für diese Anstrengung versprach die Camp-Chefin Dr. Christine Theiss dem Gewinnerteam für diese Woche Immunität auf der Waage. Doch während Team Pink bei den Challenges unbesiegbar scheint und stets mit einem stattlichen Vorsprung gewinnt, brachte es die Truppe auf dem Ergometer nur auf 447 Kilometer.

Team Blau hingegen radelte 460 Kilometer während der Woche herunter. Es rettete damit seinen Teamkollegen Philipp, der nach seinem Höhenflug in der Vorwoche (minus 4,3 kg) diesmal ebenfalls nur 1,1 kg abnahm. Für Paolo hingegen bedeutete es den Abflug nach Hause. Paolo ging mit einem Startgewicht von 147,8 kg ins Abnehm-Camp. Nach Hause fliegt er mit 130,1 kg, das bedeutet eine Abnahme von fast 18 kg. Wird er seinen neuen Weg zum leichteren Leben auch zu Hause inmitten seines Donut-Ladens weiter beschreiten?

Und wie schlagen sich die übrigen Kandidatinnen und Kandidaten in der sechsten Woche im Abnehm-Camp? Das siehst du am kommenden Sonntag ab 17:30 Uhr bei "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" in SAT.1 und auf Joyn.