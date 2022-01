Im Clip: Star-Besuch im Camp: Ernährungstipps vom Profi-Koch

Der aus Wien stammende Starkoch Alexander Kumptner sitzt u.a. in der Jury der Koch-Castingshow "The Taste". In Folge 4 von "Leben leicht gemacht – The Biggest Looser" steht er den abnehmwilligen Kandidat:innen im Camp auf der griechischen Insel Naxos nun als Gast-Coach mit Rat und Tat zur Seite. Für den Österreicher ist es sogar ein Herzensprojekt: "Es ist irrsinnig wichtig, dass die Kandidat:innen ein Grundwissen mitbekommen, denn das ist der Schlüssel zum Erfolg, auch nach 'Leben leicht gemacht'", so der Profikoch. Denn: Pommes Frites zählen nicht als Gemüse, wie Kandidat Patrick (Startgewicht: 191,4 Kilo) gerne glauben möchte.

Alexander Kumptner: "Gesunde Ernährung kann auch schmecken"

Kumptners Ziel gleicht einer Mission: "Ich bin Coach bei 'Leben leicht gemacht', weil ich beweisen möchte, dass gesunde Küche auch schmecken kann." Bei einem gemeinsamen Besuch im Supermarkt will der Profi den Blick der Kandidat:innen für gesunde Lebensmittel schärfen. Im Anschluss wird gemeinsam gekocht. Denn wie sagt Alexander Kumptner so treffend: "In der Küche werden die Körper gemacht!"

Ob das gesunde Dinner wohl auf Begeisterung stößt? Welche Tipps gibt Alexander Kumptner den Kilokämpfer:innen an die Hand? Das siehst du am Sonntag, den 16. Januar 2022, um 17:30 Uhr bei "Leben leicht gemacht" in SAT.1 und auf Joyn.

