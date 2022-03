Die Luft wird dünner an der Spitze. Diese alte Binsenweisheit bekommen nun auch die verbliebenen Kandidat:innen zu spüren. Nach zehn Wochen bildeten sie die Top 10, doch seit Sonntagabend reduzieren sich die möglichen Anwärter:innen aufs Halbfinale auf acht.

Sven findet seinen Meister und enttäuscht auf der Waage

Sven galt unter seinen Mitkonkurrent:innen sicherlich als Top-Favorit. Bei aller Empathie und Teamfähigkeit zeigte er sich auch stets sehr klug, stark und ehrgeizig. Beim letzten Duell gegen Nico vielleicht sogar etwas zu ehrgeizig. Seinen Zweikampf beim Zahlentauchen im Swimmingpool führte er dicht an der Grenze des Fairplays, vielleicht sogar darüber hinaus. Letzte Woche brachte ihn das noch eine Runde weiter, doch der Duellmodus bescherte ihm nun Benni als nächsten Kontrahenten.

Benni agierte wie immer wendig, flink und clever und in der Challenge mit den Ziegelsteinen wies er Sven in seine Schranken. Doch selbst der Gewichtsbonus von immerhin 600 g hätte Sven diese Woche wohl nicht gerettet. Sein Ergebnis auf der Waage zeigte in Woche 10 lediglich ein Minus von 1,4 kg an. Stolz kann er dennoch auf sich sein. In seinen zehn Wochen im Camp reduzierte er sein Körpergewicht um über 47 kg – von 178 kg auf 130,9 kg.

Francesca geht zum Ende hin die Puste aus

Weder die Challenge noch die Woche selbst war für Francesca optimal. Doch insbesondere beim Transportieren der Ziegelsteine erkannte sie schnell die Aussichtslosigkeit gegen ihren Kontrahenten Nick. Der trug fast in Windeseile den 60 Ziegelsteine umfassenden Stapel ab, um das Plakat seiner Gegnerin an anderer Stelle einzumauern. Obwohl die Ladies im Vergleich zu den Herren nur 55 anstatt 60 Steine schleppen mussten, war Francesca bei dieser Challenge einfach chancenlos.

Beim Abnehmen selbst kam Francesca auf 0,9 kg. Mit 88 kg gehört Francesca mittlerweile zu den Leichtgewichten im Abnehm-Camp und 0,9 kg sind in ihrer Gewichtsklasse eigentlich ein solides Ergebnis für eine Woche. Für die Top 8 reichte es aber dennoch nicht. Zusammen mit Sven landete sie unter der gelben Line, was das Aus für die beiden bedeutete. Francesca nahm im Camp hervorragende 26 kg ab. Bei einem Startgewicht von 113,2 kg verlässt sie Naxos nun mit lediglich 87,1 kg.

Kampf um das Halbfinale ist eingeläutet

In der elften und letzten Woche im Abnehm-Camp auf der griechischen Insel Naxos begeben sich die Kandidat:innen nun in den Einzelkämpfermodus. Jede:r steht jetzt im Wettbewerb gegen alle anderen Kontrahent:innen. Wer die kommende Woche übersteht, ist im Halbfinale von "Leben leicht gemacht".

Welche Kandidat:innen kommen weiter und wer scheitert auf der Zielgeraden? Das erfährst du am nächsten Sonntag, den 13. März 2022, um 17:30 Uhr in SAT.1 oder auf Joyn. Du hättest zum Ausstrahlungstermin Zeit, aber kein TV-Gerät zur Verfügung? Dann erlebe einfach jede Folge von "Leben leicht gemacht" online im Livestream.

Das könnte dich auch interessieren: