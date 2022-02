Das Wiegen nach Woche 7. Während bei den drei erstplatzierten Paaren Sven & Nico, Yasemin & Fabian sowie Alisa & Patrick aufgrund der guten Ergebnisse echte Euphorie herrschte, verloren die anderen vier Paaren ihre gute Laune beim Anblick der digitalen Anzeigen auf der Waage.

Knappes Finish – welches Paar steht ganz unten nach dem Wiegen?

Nach dem Verteilen der Gewichtsboni aus der Naxos-Race-Challenge waren vier Paare prozentual gesehen fast gleich auf, was ihren Gewichtsverlust angeht. Becki & Linda retteten sich dank 400 g Bonus aus der Challenge vom letzten Platz auf den viertletzten Platz mit 1,65 % Gewichtsabnahme bezogen auf ihr Körpergewicht. Benni & Philipp kamen auf 1,64 %, Claudia & Dilan sowie Francesca & Nick mussten sich mit einem Minus von 1,63 % den letzten Platz teilen.

Wie viele Paare nach sieben Wochen das Abnehm-Camp auf Naxos verlassen müssten, lies Dr. Christine Theiss bis zum Schluss offen. Beim Blick auf die Anzeigetafel meinte sie nur, dass alle Paare raus wären, die sich unter der berüchtigten gelben Linie befinden würden. Jene gelbe Linie war aber noch nicht eingeblendet. Grund genug für die beiden letztplatzierten Paare Claudia & Dilan sowie Francesca & Nick, richtig nervös zu werden. Schließlich sprach die Camp-Chefin ein Machtwort, eine gelbe Linie würde es heute nicht geben – niemand musste heute das Camp verlassen.

Welches Paar muss nächste Woche erneut zittern?

Allgemeine Erleichterung also bei unseren Abnehm-Paaren, dass niemand die Heimreise antreten musste. Apropos Erleichterung: Um wieviel Kilos leichter sporteln und hungern sich die Paare wohl in Woche 8?

Noch einmal dürfte Christine Theiss nicht beide Augen zudrücken und alle Paare weiterkommen lassen. Nach dieser einwöchigen Schonfrist ist für mindestens ein Paar Schluss nach Woche 8. Wen es trifft, siehst du in Folge 8 von "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" am nächsten Sonntag, den 20. Februar 2022, ab 17:30 Uhr in SAT.1, online im Livestream sowie auf Joyn.

