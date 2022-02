Die Kandidat:innen im Abnehm-Camp auf der griechischen Insel Naxos dezimieren sich fortlaufend. Von 20 an den Start gegangenen Abnehmwilligen kämpften in Woche 9 noch zwölf Bewohner:innen ums Weiterkommen in die nächste Runde. Um bei allen Beteiligten das letzte Quäntchen an Motivation heraus zu kitzeln, verkündete Camp-Chefin Dr. Christine Theiss für diese Woche den Duellmodus. Aus den Duetten im Paarmodus wurden nun Einzelkämpfer:innen, der oder die zweiwöchige Partner oder Partnerin agierte als harte Konkurrent:in.

Im Video-Clip: Der tränenreiche Abschied in Woche 9

Während sich so manche in der Solo-Rolle sichtlich unwohl fühlten, schien es für andere Kandidat:innen eine wahre Befreiung gewesen zu sein, nun endlich nur noch für sich selbst verantwortlich zu sein. Gewachsene Freundschaften pausierten, statt aufmunterndem Schulterklopfen gab es nun Ellenbogen-Checks in die Rippen. Insbesondere Seven und Nico bewegten sich in ihrem Duell bei der Wochenchallenge hart an der Fairplay-Grenze.

Die Challenge im Pool – es gab 6 mal 500 g Gewichtsbonus zu verteilen

Apropos Challenge: In der großen Herausforderung in Woche 9 traten alle Kandidat:innen im direkten Duell gegen ihren ehemaligen Partner bzw. Partnerin an. Und nur die oder der Sieger:in erhielt einen Gewichtsbonus von satten 500 g für den Vergleich auf der Waage. In der Challenge ging es darum, in einem Swimming-Pool die auf einem Glücksrad angezeigten Zahlen aus dem Wasser herauf zu tauchen. Diese sechs Duelle mit folgenden Ergebnissen gab es zu bestaunen:

Patrick gegen Alisa – 2:4

Nick gegen Francesca – 4:0

Becki gegen Linda – 4:0

Benni gegen Philipp – 4:0

Sven gegen Nico – 4:3

Fabian gegen Yasemin – 3:4

Somit gab es je 500 g Gewichtsbonus für Alisia, Nick, Becki, Benni, Sven und Yasemin. Wer auf der Waage prozentual – bezogen auf das eigene Körpergewicht – inklusive Gewichtsbonus mehr abnahm, stand sicher als Teilnehmer:in der nächsten Runde fest. Die Unterlegenen hingegen wanderten in die Gruppe der Verlierer:innen und mussten darauf hoffen, mit dem erreichten Ergebnis nicht unter der gelben Linie zu landen.

Camp-Chefin Dr. Christine Theiss offenbart, dass zwei Kandidat:innen gehen müssen

Erst nach dem Wiegen verriet Dr. Christine Theiss, dass zwei Kandidat:innen aus der Verlierergruppe unterhalb der gelben Linie stehen würden. Übrigens listete die Verlierergruppe allesamt nur Kandidat:innen, die auch die Challenge verloren und damit keinen Gewichtsbonus erhielten. Blieb die Frage, wer von den Verlierern am Ende noch als Lucky Loser durchgeht und wer tatsächlich nach Hause fahren muss. Nach der Sortierung der prozentualen Ergebnisse auf der Anzeigetafel traf es schließlich Philipp (minus 1,94 %) und Nico (minus 1,92 %). Nico nahm während seiner Zeit im Abnehm-Camp fast 35 Kilo ab, Philipp brachte es auf über 36 Kilo.

Werden Nico und Philipp ihren Weg in ein leichteres und gesünderes Leben zuhause weitergehen? Und wie ergeht es den restlichen zehn Kandidat:innen im Abnehm-Camp? Das erfährst du am nächsten Sonntag, den 6. März 2022 um 17:30 Uhr auf SAT.1 oder auf Joyn. Du hättest zum Ausstrahlungstermin Zeit, aber kein TV-Gerät zur Verfügung? Dann erlebe einfach jede Folge von "Leben leicht gemacht" online im Livestream.

