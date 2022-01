"Ich bin dabei, um einmal so auszusehen, wie ich mich innerlich fühle", sagt Becki, die mit 120,5 Kilo Startgewicht bei "Leben leicht gemacht" antritt. Sven aus Pirmasens stellt sich vor und fasst seinen großen Wunsch in Worte: "Ich bin 40 Jahre alt und möchte noch weitere 40 Jahre gesund bleiben." Jannika aus Marl träumt davon, zukünftig in den Spiegel schauen zu können und dabei zu sagen "Heiße Schnecke!".

Sie sind als Kandidat:innen dabei

Becki, Sven und Jannika sind drei von insgesamt 20 hochmotivierten Kandidat:innen, die mit "Leben leicht gemacht" ihrem Leben einen neuen, gesünderen Dreh geben möchten. Neben ihnen sind noch 17 weitere Teilnehmer:innen in der Show dabei, die sich ebenfalls den Sieg und das Preisgeld schnappen wollen.

Hier siehst du im Überblick, wen du ab 2. Januar 2022 jeweils sonntags um 17:30 Uhr in SAT.1 und auf Joyn bei ihrer bzw. seiner Abnehmreise begleiten kannst:

Das könnte dich auch interessieren: