Glück gehabt hieß es letzte Woche vor allem für Claudia & Dilan sowie Francesca & Nick, sie teilten sich mit einem relativen Gewichtsverlust (bezogen auf ihr Körpergewicht) von lediglich 1,63 % den letzten Platz. Doch die Camp-Chefin Dr. Christine Theiss fasste sich ein Herz und verkündete am Ende, dass niemand das Camp verlassen müsse.

Drei Paare enttäuschen auf der Waage

Die einmalig ausgerufene Schonfrist von Christine Theiss war nun vorbei. Schon vor dem Wiegen stellte sie klar, dass die Zeit auf Naxos für das Paar mit dem geringsten Gewichtsverlust nun zu Ende gehen würde. Und in dieser Woche wurden die Karten neu gemischt.

Im Video-Clip: Die Entscheidung auf der Waage

Aus der überaus glitschigen Wochen-Challenge gingen drei Paare mit einem Gewichtsbonus heraus. Alisa & Patrick erspielten sich 400 g, Benni & Philipp ergatterten sich auf Platz 2 ganze 500 g und Sven & Nico gewannen als Sieger sogar 600 g. Vor allem die Boni für die Herrenpaare sollten diese Woche eine ganz besondere Rolle spielen. Denn sowohl Benni & Philipp als auch Sven & Nico hatten mit 3,1 kg respektive 3,3 kg in Relation auf ihr Körpergewicht am wenigsten abgenommen. Damit erwischte es ausgerechnet die mitunter größten Kämpfer unter den Abnehmwilligen, die sich die schlechten Ergebnisse allesamt kaum erklären konnten.

Wer ist raus? Dilan und Claudia müssen sich verabschieden

Weniger Gewicht als die beiden genannten Herrenpaare verloren nur die beiden Damen Dilan & Claudia mit exakt 3 kg. Da sie deutlich weniger Startgewicht als die Herren vorwiesen, hätte ihr Ergebnis im Normalfall völlig ausgereicht. Nach dem regulären Wiegen gab es folgenden Stand:

Platz 5: Dilan & Claudia -1,28 %

Platz 6: Sven & Nico -1,15 %

Platz 7: Benni & Philipp -1,13 %

Doch sowohl Benni & Philipp als auch Sven & Nico hatten ja noch ein Ass im Ärmel: ihren Gewichtsbonus von 500 bzw. 600 g. Aufgrund dieser Boni kam es dann zu folgendem Endergebnis:

Platz 5: Sven & Nico -1,36 %

Platz 6: Benni & Philipp -1,31 %

Platz 7: Dilan & Claudia -1,28 %

Für die vier Herren war die Challenge also der große Retter. Insbesondere Benni und Philipp konnten aufatmen, sie lagen bereits letzte Woche auf dem letzten Platz und schlängelten sich auch heute nur dank des Bonus um Haaresbreite über die gelbe Linie. Des einen Glück ist des anderen Pech. Dilan und Claudia mussten trotz einer recht soliden Leistung die Zimmer räumen.

Nächste Woche geht es weiter im Duell-Modus

Nach zwei Wochen Paarmodus werden die Paare nun aufgelöst, ab der Woche 9 gilt der Duell-Modus, in dem alle Kandidatinnen und Kandidaten für sich selbst kämpfen. Wer den Kampf gegen seine Kilos in der neunten Woche am effektivsten annimmt, siehst du in Folge 9 von "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" am nächsten Sonntag, den 27. Februar 2022, ab 17:30 Uhr in SAT.1, online im Livestream sowie auf Joyn.

