Das waren die Highlights im Finale

Der wohl schönste Moment im großen Finale von "Liebe im Sinn" dürfte die Traumhochzeit von Alicia und Andreas gewesen sein. Der Hochzeitstag von Isabella und Daniel endet dagegen weniger glücklich. Die beiden trennen sich noch vor dem Ja-Wort. Josi und Ronny gehen ebenfalls keine rechtskräftige Ehe ein, denn der 36-Jährige möchte seine Verlobte nicht heiraten.

Im Clip: Das war das Finale

"Liebe im Sinn": Wann läuft das Finale im TV?

Endlich liegt wieder Liebe in der Luft! In SAT.1 suchen die Singles von "Liebe im Sinn" ab 11. April 2022 jeweils montags ab 20:15 Uhr die große Liebe. Im Finale treten drei Paare vor den Traualtar. Ob sie tatsächlich heiraten, entscheidet sich in Folge 6 am 16. Mai 2022. Hier gibt es den Überblick zu allen Sendeterminen und Sendezeiten.

So funktioniert das Konzept von "Liebe im Sinn"

Bei "Liebe im Sinn" erwartet die Singles ein Kennenlernen mal anders. In verschiedenen Experiment-Phasen überprüfen die Kandidatinnen und Kandidaten, wer am besten zu ihnen passt und wer am Ende die Partnerin oder der Partner fürs Leben sein könnte. Dabei helfen den Beziehungswilligen nur ihre Sinne. Stimmt die Anziehungskraft und verlobt sich ein Paar, darf es sich im gemeinsamen Urlaub noch intensiver kennenlernen.

Das Heiratsexperiment gelingt, wenn die Singles im Finale "Ja" zueinander sagen und in eine glückliche Ehe und gemeinsame Zukunft starten.

Das sind die Kandidat:innen

Das Abenteuer von "Liebe im Sinn" wagen 28 Singles. Alle lernen sich auf außergewöhnliche Weise kennen und wollen sich am Ende des Experiments ineinander verlieben und sogar heiraten. Endlich sind die Heiratswilligen bekannt, die mit dem ein oder anderen Detail Bewerber:innen anziehen möchten.

Alle ganzen Folgen von "Liebe im Sinn"

