"Liebe im Sinn" startet am 11. April 2022.

Bei "Liebe im Sinn" kommen Freund:innen des Genusses auf ihre Kosten. Mit allen Sinnen erforschen die Kandidat:innen ihr Gegenüber – anfangs nur mithilfe ihrer Nase, ihrem Spürsinn und ihrer Zunge. Erst wenn beide heiraten wollen, dürfen sie einander sehen. Du hast allerdings die Möglichkeit, schon vorher einen Blick auf die Teilnehmer:innen zu werfen. Einer von ihnen ist Amadeus.

"Liebe im Sinn": Das ist Kandidat Amadeus

Amadeus ist 35 Jahre alt und kommt aus Saulheim. Der Livestreamer will eine Familie gründen – mit allem, was dazugehört – und ist deswegen auf der Suche nach der Frau zum Verlieben. Erst dann will er heiraten.

So verführt er die Kandidatinnen

Um die Eine zu finden und zu überzeugen, greift er auf seine Stärken zurück: Er will sie mit seinem Geruch verführen und seinen Tastsinn ins Spiel bringen, denn Amadeus massiert sehr gern.

Bei diesen Sinnen schmilzt er dahin

Aber wie muss seine Traumpartnerin sein? Gibt es Sinne, die ihn ganz besonders in den Bann ziehen? Für Amadeus sind alle Sinne wichtig, doch das Optische lässt er nicht außen vor. Wenn keine optische Anziehung entsteht, kann er sich nicht verlieben.

Amadeus im Check: Stärken und Schwächen

Der 35-Jährige kann mit seiner positiven Seite und seiner lustigen, optimistischen und gutmütigen Art glänzen. Zudem ist er ordentlich. Allerdings gibt es auch einige Schwächen, mit denen seine Frau in spe klarkommen muss: Amadeus schwankt zwischen Selbstverliebtheit und Selbstunterschätzung.

