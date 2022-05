"Liebe im Sinn" startet am 11. April 2022. Alle Sendetermine und Sendezeiten der Show gibt's hier zusammengefasst.

Sieben Paare haben sich bei "Liebe im Sinn" 2022 verlobt. Für Sabrina und Sören, Sandra und Chris und Tina und Malte endet dagegen ihr gemeinsames Abenteuer. Diese sechs Kandidat:innen verloben sich nicht.

Das sind die Kandidaten von "Liebe im Sinn" 2022

14 Männer wollen in der ersten Staffel von "Liebe im Sinn" ihre Traumfrau finden. Dabei sollen ihnen natürlich ihre Sinne helfen. Der 30-jährige Andreas sagt von sich selbst, bereits alles von Haus bis Kind zu haben. Ihm fehle nur noch die perfekte Partnerin an seiner Seite. Wird er eine Frau finden?

Auch Gary möchte endlich im Leben ankommen. Der Minimalist sucht nach einer Frau, der Besitz genauso wenig bedeutet wie ihm selbst. Julian eifert seinen seit 65 Jahren verheirateten Großeltern nach: Der 28-Jährige möchte unbedingt heiraten und das Experiment mit einer Frau an seiner Seite verlassen. Amadeus sucht die Partnerin fürs Leben - aber er will nur heiraten, wenn auch optisch eine Anziehung da ist.

Und wer versucht sonst sein Glück in der Liebe? Alle Kandidaten im Überblick:

Das sind die Kandidatinnen von "Liebe im Sinn" 2022

Auf die Männer treffen 14 Frauen. Sie suchen in der SAT.1-Show ebenfalls nach der großen Liebe. Darunter ist die 35-jährige Hamburgerin Yvonne, die über das Heiraten sagt: "Die Ehe ist für mich ein Zeichen, dass ich endlich bei jemandem angekommen bin." Xenia träumt seit Jahren von einer Prinzessinnen-Hochzeit. Ob dieser Traum nun endlich in Erfüllung geht?

Friseurmeisterin Sandra hat eine "Zweck-Ehe" hinter sich, wie sie selbst behauptet. Doch sie glaubt noch immer an die wahre Liebe und ist bereit dafür, diese endlich zu treffen. Josi aka Josimelonie will in der Liebe endlich ankommen. Alicia will mit ihrem Traummann eine Zukunft aufbauen und ihr Glück verdoppeln.

Werden sich diese drei Frauen und die anderen Teilnehmerinnen tatsächlich verlieben? Hier sind alle weiblichen Singles in der Übersicht:

Welche Singles werden zueinanderfinden, sich vielleicht verloben und am Ende sogar heiraten? Das siehst du ab 11. April 2022 immer montags um 20:15 Uhr bei "Liebe im Sinn" in SAT.1 und auf Joyn.