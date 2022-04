"Liebe im Sinn – Das Hochzeitsexperiment" startet am 11. April 2022.

In der neuen Dating-Show spielen Geruch, Stimme, Haut und Lippen eine große Rolle.

Eine Übersicht über die Kandidat:innen findest du hier.

Im Clip: "Der Kampf ist eröffnet": Wer findet den perfekten Partner?

Das Jahr 2022 wartet mit einem neuen TV-Highlight auf. Bei "Liebe im Sinn" wird wieder gedatet – nur anders als gewohnt. Wer dem alltäglichen Dating-Trubel entkommen will, macht es sich die anstehenden Montage auf seiner Couch gemütlich. Wann genau die Episoden ausgestrahlt werden und wo die Wiederholung läuft, kannst du hier nachlesen.

"Liebe im Sinn" im TV: Jeden Montag in Sat.1

Am Montagabend um 20:15 Uhr geht es nicht um Liebe auf den ersten Blick. Du kannst vielmehr mit ansehen, wie sich unbekannte Singles riechend, redend, fühlend und küssend näherkommen. "Liebe im Sinn" startet am 11. April 2022 in die erste Staffel. Dann treffen 28 Singles aufeinander. Die eine fängt "schon an zu schwitzen", bei der anderen bricht "Panik aus". Wenn du das "Wahnsinnsexperiment", wie es ein Kandidat nennt, nicht verpassen willst, kannst du dir die genauen Sendezeiten und Sendetermine auch in der Übersicht anschauen.

Livestream und online schauen: So bist du auch ohne TV dabei

Parallel zur TV-Ausstrahlung kannst du "Liebe im Sinn" auch auf Joyn streamen. Alternativ steht dir der kostenlose Livestream auf ProSieben zur Verfügung. Mit einem internetfähigen Gerät deiner Wahl wie deinem PC, deinem Tablet oder deinem Smartphone entgeht dir damit keine Episode.

Wenn du eine Folge verpasst: Hier läuft die Wiederholung

Keine Sorge! Wenn du montags mal auf "Liebe im Sinn" verzichten musst, hast du verschiedene Möglichkeiten, die Folgen nachträglich zu schauen. Einerseits läuft die Wiederholung im TV – und zwar noch an demselben Tag gegen Mitternacht sowie am Samstagmittag gegen 14:30 Uhr. Andererseits erscheinen die Episoden im Nachhinein auch online. Nach der TV-Ausstrahlung findest du alle ganzen Folgen auf Joyn. So kannst du sie nach Lust und Laune nachholen und bleibst im Dating-Fieber.

