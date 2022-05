Liebe im Sinn

Zehn Heiratsanträge und sieben Verlobungen in Folge 3

Bei "Liebe im Sinn" geht es in die heiße Phase. Welche Paare werden sich in Folge 3 miteinander verloben? Hier erfährst du mehr darüber, was dich in der nächsten Sendung erwartet.