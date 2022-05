Alicia und Andreas heiraten im Finale von "Liebe im Sinn". Erfahre mehr über die Traumhochzeit.

Wie geht es bei Isabella und Daniel weiter? Hier findest du heraus, ob die beiden zusammen oder getrennt sind.

Im Clip: Josi sucht ihr perfektes Hochzeitskleid

+++ Update 19.5.2022 +++

Schwere Anschuldigungen von Josi an Ronny

Selbst nach dem Nein von Ronny im Finale von "Liebe im Sinn" sah es so aus, als könnte es zwischen ihm und Josi noch eine zweite Chance geben. Doch wenige Tage nach der gescheiterten Hochzeit kommt es wider Erwarten zur endgültigen Trennung der beiden.

Nun wirft Josi ihrem Verflossenen vor, ihr mit Isabella fremdgegangen zu sein. Angeblich habe sie der 36-Jährige schon in der Nacht vor der Hochzeit betrogen und danach eine Affäre mit der anderen Kandidatin gehabt. Auf Social Media packt Josimelonie aus und wettert gegen ihre ehemals gute Freundin und ihren Ex. Was ist dran an den Vorwürfen und was sagt Ronny überhaupt dazu?

+++

Josi: "Ich habe sehr große Angst vor einer Enttäuschung!"

Vor der Hochzeit mit dem 36-jährigen Amtsrat Ronny macht Josi klar: "Ich habe sehr große Angst vor einer Enttäuschung!" Die 28-Jährige ist mit ihrem Verlobten so glücklich wie mit noch keinem anderen Mann in ihrem Leben. Als sie ihn vor der Standesbeamtin und in einer romantischen Kulisse endlich wiedersieht, ist sie einmal mehr hin und weg. "Als ich Ronny in seinem Anzug gesehen habe, wusste ich: Das ist der richtige Mann für mich", versucht sie ihre Gefühle in Worte zu fassen.

In ihrem Ehegelübde sagt die Content Creatorin und Sängerin an Ronny gewandt: "Geflüstert habe ich es dir bereits, doch heute will ich es dir vor allen sagen. Du bist es." Auf die Frage, ob sie den Schweriner heiraten möchte, antwortet Josi mit Ja.

Ronny will (noch) keine Ehe

Die Standesbeamtin stellt auch Ronny die Frage aller Fragen. Der 36-Jährige kann Josi nicht heiraten. "Eine Ehe hat eine große Verantwortung. Ich möchte das gern mit dieser Leichtigkeit weiterführen", sagt er anstelle des Ja-Worts.

Seine Verlobte ist von dieser Antwort natürlich sehr enttäuscht. Und dennoch sagt die 28-Jährige: "Ich habe es gewusst!" Ganz tief im Inneren habe sie bereits damit gerechnet.

Zweite Chance beim weiteren Kennenlernen?

Zwischen Josi und Ronny ist aber nicht alles aus und vorbei. Denn sie wollen sich weiter kennenlernen. "Das Ziel ist, dass wir zusammenbleiben", stellt Ronny fest. Aber ob das auch wirklich klappt?

Sind Josi und Ronny nach dem Finale von "Liebe im Sinn" zusammen oder getrennt? Das erfährst du hier.

Das könnte dich auch interessieren: