Josi: "Ich glaube, mein Herz hat noch nie so gepocht!"

Sowohl Josi als auch Ronny sind mehr als nur nervös, als sie ins Foyer gerufen werden. "Als ich mich auf den Weg zur Verlobung gemacht habe, gingen mir natürlich ganz viele Sachen durch den Kopf", erzählt der Schweriner Ronny im Nachhinein.

Und auch Josi steckt mitten im Gedanken- und Gefühlschaos. "Ich glaube, mein Herz hat noch nie so gepocht", sagt sie über die kurze Zeit von ihrer Ankunft im Foyer bis zum Heiratsantrag. Schon zuvor war ihr klar, dass sie einen Antrag von Ronny annehmen würde: "Ich wusste direkt: Bitte, bitte, bitte mach mir den Antrag!"

Magic Moment beim Küssen

Wie Ronny bei seinem Antrag verrät, sei sein magischer Moment mit Josi der erste Kuss beim Fühlen-Date gewesen. Ihre Münder hätten sich instinktiv aufeinander zu bewegt, was den 36-Jährigen nachhaltig beeindruckt habe.

Als er Josi schlussendlich die Frage aller Fragen stellt, verhaspelt sich Ronny sogar kurz vor Aufregung. Aber er hat sich schnell wieder im Griff und will von der Influencerin und Partyschlager-Sängerin erfahren: "Deshalb möchte ich wissen, ob du die Reise mit mir weitergehen möchtest und meine Frau werden willst."

Ja, sie will!

Die 28-Jährige zögert nicht lang und sagt: "Ja, ich will sehr gerne!" Als sie ihrem Verlobten zum ersten Mal gegenüber tritt, ist sie sofort hin und weg. "Ich habe mich so gefreut, als ich Ronny gesehen habe, weil er so ein hübscher Mann ist. Er hat so eine tolle Ausstrahlung!", schwärmt sie im Einzel-Interview von ihm.

Wie geht es bei den beiden weiter? Das siehst du nächsten Montag um 20:15 Uhr bei "Liebe im Sinn" in SAT.1 und auf Joyn.