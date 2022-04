Du fragst dich, wann "Liebe im Sinn" im TV läuft? Hier gibt's alle Sendetermine und Sendezeiten der neuen SAT.1-Datingshow.

Alicia gehört neben Aurora ebenfalls zu den 14 Kandidatinnen der 1. Staffel. Erfahre jetzt, was sich die Profi-Boxerin von dem Heiratsexperiment erwartet.

Amadeus sucht bei "Liebe im Sinn" eine Partnerin fürs Leben. Hier kannst du lesen, was dem Livestreamer bei seiner zukünftigen Partnerin wichtig ist und was den 35-Jährigen ausmacht.

Im Clip: Diese Frauen sind bei "Liebe im Sinn" dabei

"Liebe im Sinn": Das ist Kandidatin Aurora

Aurora ist 33 Jahre alt und wohnt in Treuenbrietzen in Brandenburg. Eigentlich ist sie examinierte Pflegekraft, hat sich aber mittlerweile zur Justizvollzugsbeamtin umorientiert. Zu Hause hat sie einen kleinen Pudel, der vor Kurzem 13 Jahre alt geworden ist. Sich selbst beschreibt sie als hilfsbereit und tierlieb und obwohl sie anfangs vielleicht schüchtern scheint, scheut sie sich nicht, ihre Meinung geradeheraus zu sagen.

Darum nimmt Aurora am Heiratsexperiment teil

"Wenn Männer mich nur optisch sehen, haben sie ganz schnell Vorurteile oder unterschätzen mich auch oft", bedauert Aurora. Sie freut sich deshalb sehr auf "Liebe im Sinn", denn bei diesem Experiment sind die Sinne gefragt und das Aussehen rückt in den Hintergrund.

Die Justizvollzugsbeamtin ist seit drei Jahren Single und ist es mittlerweile leid, in Sachen Liebe auf das Schicksal zu vertrauen. Deshalb nimmt sie jetzt ihr Glück selbst in die Hand. Schließlich gibt es eine Sache, die Aurora nicht leiden kann: Menschen, die nur jammern, aber nichts an ihrer Situation verändern.

Darauf legt Aurora bei Männern Wert

Bei ihrem Traummann sucht Aurora Rückhalt und Geborgenheit. "Ich möchte mich wieder verlieben, das ist ein so unglaubliches, schönes Gefühl. Ich möchte im Leben einen Ruhepunkt haben, endlich ankommen und meinen Fels in der Brandung spüren", beschreibt die 33-Jährige ihre Idealvorstellung.

Neben dem Geruch ist Aurora bei ihrem zukünftigen Partner vor allem die Stimme wichtig, denn die verspricht für die 33-Jährige bestimmte Charaktereigenschaften. Eine raue Stimme wirkt auf sie oft dominant, eine sanfte Stimmfarbe ist für sie ein Zeichen von Empathie.

Aurora möchte nicht mehr auf ihr Äußeres reduziert werden und bei "Liebe im Sinn" ihren Traummann finden. Ob ihr das gelingt und ob die Verlobung der 33-Jährigen kurz bevorsteht? Das siehst du ab 11. April 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.