Streit inmitten der anderen Paare

Kathi und Julian sitzen mit Alicia, Andreas, Josi und Ronny am Strand. Das große Thema: Die anstehenden Home Dates. "Aber geht ihr noch in die Home Dates?", will Ronny von Kathi und Julian wissen. Das Paar ist das einzige, das noch nicht klargemacht hat, in welche Richtung es weitergehen soll. DJane Kathi gesteht: "Für mich ist das gerade schwierig."

Der 27-jährige Julian weiß indes nicht, was er will. "Keine Ahnung, ob das so weit kommt. Ich sage mal so, auch Kleid aussuchen, das ist ja schon eine Sache, die man mit jemandem machen sollte, bei dem man sich sicher ist und wenn sie sich nicht sicher ist, möchte ich auch nicht, dass sie das mit mir macht", sagt er. Kathi entgegnet ersetzt: "Ich bin nicht sicher?! Ich weiß nicht, wer derjenige ist, der unsicher ist von uns beiden."

Daraufhin gibt der Staplerfahrer zu, dass er sich mit Kathi tatsächlich nicht sicher ist. Da die Stimmung innerhalb der Gruppe aufgrund ihres Streits zu kippen droht, ziehen sich Kathi und Julian zurück und sprechen etwas weiter entfernt nochmals miteinander.

Julian sagt zu "100 Millionen Prozent" Nein

Die 30-Jährige fordert eine Entscheidung von ihrem Verlobten. Sieht Julian nun Potenzial zwischen ihnen oder nicht? "Wenn ich mich jetzt entscheiden muss, sage ich zu 100 Millionen Prozent einfach Nein", spricht Julian seine Gedanken aus und besiegelt damit die Trennung von Kathi. Die Reutlingerin ist froh, dass die Entscheidung nun gefallen ist. Und trotzdem ist die Enttäuschung natürlich groß. Auch einige Tränen fließen.

Für Kathi und Julian gibt es keine gemeinsame Zukunft. Aber wie sieht es mit den anderen Paaren aus? Werden sie heiraten? Das siehst du kommenden Montag um 20:15 Uhr bei "Liebe im Sinn" in SAT.1 und auf Joyn.

