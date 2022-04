Wer ist bei "Liebe im Sinn" zusammen? Wer hat sich getrennt? Das erfährst du hier.

Möchtest du noch einmal nachlesen, wie das Konzept von "Liebe im Sinn" funktioniert? Hier findest du alle Infos zur Show.

Im Clip: Das Hören-Date von Yvonne und Chris

Duftes Date bei Yvonne und Chris

Chris kann Frauen selten gut riechen, wie er selbst behauptet. "Aber bei dir muss ich sagen: Mit Abstand ist dein Duft absolut herausgestochen", macht er Yvonne zu Beginn ihres gemeinsamen Hören-Dates Komplimente.

Das freut Yvonne, die dem selbstbewussten 30-Jährigen gleich entgegnet: "Und ich rieche nicht nur an meinem T-Shirt so. Ich rieche auch noch woanders so." Wenige Momente später will die Hamburgerin von ihrem Date wissen: "F***t du viel?" Da fällt selbst dem schlagfertigen Chris nur noch ein "Was?" ein.

Andreas zweifelt an seinem Bild von Yvonne

"Ja, was soll ich sagen. War witzig, ne. War wirklich geil, war cool, war unterhaltsam, aber ...", berichtet Chris nach dem Date im Aufenthaltsraum der Männer. Der Düsseldorfer hat für sich bereits festgestellt, dass er sich keine Beziehung mit Yvonne vorstellen kann.

Aber da wäre ja noch Andreas, der kurz zuvor ebenfalls ein Date mit der 35-Jährigen hatte. Das Gespräch lief eigentlich gut, doch nun zweifelt Andreas sehr daran, ob er mit Yvonne in die Phase des Schmeckens gehen soll. "Das suche ich nicht", sagt er.

Wie geht es für alle Beteiligten weiter? Das siehst du nächsten Montag um 20:15 Uhr bei "Liebe im Sinn" in SAT.1 und auf Joyn.

Das könnte dich auch interessieren: