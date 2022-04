In der Show stellen sich 28 Kandidatinnen und Kandidaten der großen Frage: Kann man sich verlieben, ohne sich zu sehen? Alles, was du über "Liebe im Sinn - Das Heiratsexperiment" wissen musst, kannst du gesammelt nachlesen.

"Liebe im Sinn": Folge 3 läuft am 25. April 2022

Am 25. April 2022 heißt es ab 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn: "Willst du mich heiraten?" In Folge 3 erwarten dich zehn Heiratsanträge, aber nur sieben Mal kommt es wirklich zur Verlobung. Welche Kandidatinnen und Kandidaten sagen Ja zueinander?

Im Clip: Die Preview auf Folge 3

"Liebe im Sinn": Start im April 2022

Die Kandidatinnen und Kandidaten von "Liebe im Sinn" können sich in mehreren Experiment-Stufen mit all ihren Sinnen ineinander verlieben. Nur sehen dürfen sich die Verliebten erst, wenn eine:r von ihnen der anderen Person einen Antrag macht und dieser angenommen wird.

Wer findet mit allen Sinnen die große Liebe? Ob sich am Ende der Show tatsächlich Paare verloben und vielleicht sogar heiraten, siehst du bald in SAT.1 und auf Joyn. Die Kandidatinnen und Kandidaten sind schon bekannt, du kannst sie vor Start schon mal kennenlernen.

Wann geht es los?

Etwas Geduld ist noch gefordert, bevor es endlich losgeht. "Liebe im Sinn" startet am 11. April um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn in die erste Staffel. Hier erfährst du mehr über die Programmänderung aufgrund von Corona.

"Liebe im Sinn": Sendezeiten und Sendetermine

Ab dem Start erwarten dich jeden Montag 6 Folgen. Alle Sendetermine und Sendezeiten findest du hier in der Übersicht:

Folge Datum Uhrzeit Sender 1 Montag, 11. April 2022 20:15 Uhr SAT.1 und Joyn 2 Montag, 18. April 2022 20:15 Uhr SAT.1 und Joyn 3 Montag, 25. April 2022 20:15 Uhr SAT.1 und Joyn 4 Montag, 2. Mai 2022 20:15 Uhr SAT.1 und Joyn 5 Montag, 9. Mai 2022 20:15 Uhr SAT.1 und Joyn 6 Montag, 16. Mai 2022 20:15 Uhr SAT.1 und Joyn

Diese Kandidatinnen und Kandidaten suchen nach der großen Liebe

"Liebe im Sinn" begleitet ab 11. April 2022 28 Singles auf der Suche nach ihrer Traumpartnerin oder ihrem Traumpartner. Wird es ihnen gelingen, endlich die große Liebe zu finden und sich zu verloben? Werden im Finale der Show tatsächlich eines oder mehrere Paare heiraten? Hier kannst du die Kandidatinnen und Kandidaten schon einmal näher kennenlernen.