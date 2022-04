"Liebe im Sinn" läuft seit 11. April 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Hier findest du den Überblick zu allen Sendeterminen und Sendezeiten.

"Der Kuss mit Tina war gigantisch!"

Nach einem traumhaften Hören-Date gehen Tina und Malte gemeinsam in die Schmecken-Phase. Und auch dabei macht es den Anschein, als würde es zwischen der Bürokauffrau und dem Lagerlogistiker bestens laufen. Zuerst berühren sich beide nur zaghaft. "Das Gefühl berührt zu werden, ist sehr angenehm und lässt sich kaum in Worte fassen", sagt Malte.

Es kommt außerdem zum ersten Kuss zwischen Tina und Malte. Vor allem bei Letzterem löst das eine wahrhaftige Gefühlsexplosion aus. "Der Kuss mit Tina war gigantisch!", schwärmt der 42-Jährige. Nach dem Date äußert er außerdem die Vermutung, schon ein kleines bisschen in Tina verliebt zu sein.

Malte macht Tina einen Antrag – nimmt sie ihn an?

Kein Wunder, dass Malte seiner Tina im nächsten Schritt einen Antrag machen will. Aber wird seine Herzensdame auch "Ja" sagen? "Ich kann das gerade echt nicht beschreiben. In meinem Kopf ist ein Hin und Her", beschreibt die Cloppenburgerin ihre Gefühlslage.

"Liebe Tina, unser bisheriges Kennenlernen war eine total verrückte Sache", beginnt Malte den Heiratsantrag. Nachdem er die gemeinsame Zeit noch einmal Revue passieren ließ, will er wissen: "Liebe Tina, möchtest du mich heiraten?"

Nimmt Tina den Antrag an und ist sie mit Malte zusammen? Das siehst du nächsten Montag bei "Liebe im Sinn" um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

