Am 11. April 2022 startet "Liebe im Sinn". Wie du die Show im Livestream verfolgen kannst, kannst du hier herausfinden.

Du möchtest wissen, was dich in Folge 1 erwartet? Hier gibt's die Preview.

"Liebe im Sinn": Wer ist zusammen?

Wer mit wem? Bei "Liebe im Sinn" lernen sich die Teilnehmer:innen unter ganz besonderen Bedingungen kennen. Sie dürfen einander erst dann sehen, wenn sie sich miteinander verloben. Anfangs kann es sein, dass ein Kandidat oder eine Kandidatin mehrere Eisen im Feuer hat. Später kristallisiert sich heraus, für wen ihr oder sein Herz wirklich schlägt.

Wenn feststeht, welche Paare sich bei "Liebe im Sinn" gefunden haben, liest du das natürlich hier.

Bei Tina und Malte läuft es gut

Malte gehört zu den Kandidat:innen von "Liebe im Sinn", die nur ein Match bekommen haben. Doch eigentlich reicht es ja, wenn der 42-Jährige eine Frau findet, die zu ihm passt. Denn schließlich ist er auf der Suche nach der Einen fürs Leben.

Könnt er sein passendes Gegenstück in Tina gefunden haben? Das Hören-Date mit der 41-jährigen Bürokauffrau läuft jedenfalls gut. Sogar so gut, dass Malte sagt: "Ich würde gerne mit dir in die nächste Phase gehen." Und Tina? Die ist davon begeistert. "Ich finde das richtig gut, dass er so offensiv sagt, dass er mich mag. Genau das ist, was ich an einem Mann suche", sagt sie.

Es gibt den ersten Antrag bei "Liebe im Sinn"

Tina und Malte haben die Hören- und Schmecken-Phase hinter sich gebracht. Vor allem der 42-jährige Malte scheint Feuer und Flamme für Tina zu sein und schwärmt nach dem ersten Kuss: "Der Kuss mit Tina war gigantisch!"

Nun ist er bereit, den nächsten Schritt zu gehen und will seiner Tina einen Antrag machen. Wie wird sie darauf reagieren? Ist auch sie schon so verliebt, wie Malte es zu sein scheint?

"Liebe im Sinn": Wer hat sich getrennt?

Es gibt bei "Liebe im Sinn" nicht nur Trennungen im klassischen Sinne, wie beispielsweise bei der Hochzeit oder im vorgezogenen Honeymoon. Nein, die Trennung kann auch schon vorher erfolgen. Nämlich dann, wenn sich die Kandidatinnen und Kandidaten im Laufe der Zeit gegeneinander entscheiden und lieber mit einem anderen Single in die nächste Runde des Experiments einziehen wollen.

Sobald sich jemand in der ersten Staffel getrennt hat, erfährst du es an dieser Stelle.

