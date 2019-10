Theaterkultur auf den Spuren von Friedrich Schiller. In "LUKE! Die Greatnightshow" statten Luke Mockridge und Schauspieler Oliver Korittke dem Schauspielhaus Köln live in der Show einen Besuch ab, um einen Brief an "Die Räuber" zu überstellen – am Freitag, 4. Oktober, 20:15 Uhr, in SAT.1.

Musik und Kultur bei "LUKE! Die Greatnightshow"

Und in einer Kultursendung darf natürlich Musik nicht fehlen.Der Entertainer begrüßt und singt mit:

US-Sängerin Ava Max ("Sweet But Psycho")

Musiker Rea Garvey und seinem "The Voice of Germany"-Talent Erwin Kintop – Rat-Pack-Finale der drei Herren inklusive.

Den richtigen Ton gibt seine Showband "Sprengstoff" an. Produziert wird die #Greatnightshow von LUCKY Pics und Brainpool TV.

Im Anschluss an "LUKE! Die Greatnightshow" bittet Bill Mockridge in seiner Impro-Comedy "Mord mit Ansage" seine Frau Margie Kinsky, Horst Lichter, Dieter Hallervorden, Martin Klempnow, Pierre M. Krause, Thorsten Bär und Sascha Korf ins mörderische Restaurant.

Und Atze Schröder freut sich in "NightWash" auf Özcan Cosar, Markus Krebs, Lena Kupke und Das Lumpenpack.

Der Fun Freitag in SAT.1 und im Livestream auf Joyn: