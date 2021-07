Alle Infos zu "Mein Date, mein bester Freund & Ich".

Desy feiert ihren Geburtstag am Valentinstag. Und trotzdem: Bisher hat die Berlinerin den richtigen Partner an ihrer Seite noch nicht gefunden. Woran liegt's? Den Grund für ihr Single-Dasein sieht die 28-jährige Content Creatorin unter anderem in ihrem Nebenjob: "Wenn ich feiern gegangen bin, dann habe ich selbst aufgelegt, weil ich DJ war. Da lernt man keine Menschen kennen, ich war eher in der Funktion des Amors."

Gut, dass Desys bester Freund Myci nun das Zepter in die Hand nimmt und ihr bei "Mein Date, mein bester Freund & Ich" tatkräftig bei der Männer-Auswahl zur Seite stehen wird. Aber welchen Mann sieht der 31-Jährige wohl an ihrer Seite?

So stellt sich Myci Desys Traummann vor

Myci hat hohe Ansprüche, wenn es um einen Mann für seine beste Freundin Desy geht. "Der perfekte Partner für Desy sollte lustig, kulturell neugierig und wirklich offen sein", wünscht sich der Wahl-Balinese. Daneben müsse er das Leben mit Humor sehen und offen für neue Dinge sein. "Also ich in hetero", meint der homosexuelle Myci pragmatisch.

Ob sich ein heterosexueller Myci unter den Single-Männern für Desy findet, stellt sich erst heraus. Los geht "Mein Date, mein bester Freund & Ich" am 5. Juli um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Danach läuft die Show fünf Folgen lang immer montags zur gleichen Zeit.