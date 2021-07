Maria weiß, was sie will

Die 36-jährige Influencerin Maria Bell ist bereit für einen neuen Mann an ihrer Seite. Seit Ende 2020 ist sie Single. Damit ihr nächster Partner auch der fürs Leben ist, holt sich Maria Hilfe von ihrem besten Freund Steven. Gemeinsam suchen die beiden bei "Mein Date, mein bester Freund & Ich" nach Marias großer Liebe.

Doch wie sieht die eigentlich aus? "Ich stehe auf große Männer. Ansonsten ist mir das Äußerliche egal", beschreibt die 36-Jährige den perfekten Mann an ihrer Seite. Außerdem sollte er einen starken Charakter haben, denn: "Er muss viel mit mir aushalten."

Im Clip: Maria und Steven stellen sich vor

Diesen Mann wünscht sich Steven für sie

Glück gehabt, Maria! Auch Steven kann sich einen temperamentvollen und charakterstarken Partner für seine beste Freundin gut vorstellen. Der Assistent an einer Förderschule denkt aber auch an Marias weiche Seite, für die der Mann Verständnis haben muss. "An sich sollte er einfach sympathisch, empathisch und einfühlsam sein", hofft der 31-Jährige.

Na, ob einer der Single-Männer diese Anforderungen wohl erfüllt? Oder gibt es gar mehrere Kandidaten, die Marias und Stevens Interesse wecken? Das siehst du ab 5. Juli um 20:15 Uhr bei "Mein Date, mein bester Freund & Ich" in SAT.1 und auf Joyn.